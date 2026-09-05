JAV pareigūnas: bet koks Sporto rūmų vietoje esančių žydų kapinių niekinimas sulauks pasipriešinimo

„Bet koks bandymas dar labiau išniekinti šias kapines yra gėdingas Lietuvos vyriausybei ir susidurs su pasipriešinimu“, – socialiniame tinkle „X“ penktadienį paviešintame kultūros ministrui Lukui Alsiui skirtame laiške teigė jis.
JAV pareigūnas kritikuoja ministro pareiškimus dėl Šnipiškių žydų kapinių teritorijos ateities ir ragina priešintis iniciatyvai dėl konferencijų centro statybos šioje vietoje.
Y. Kaplounas primena, jog bet koks planas plėtoti konferencijų centrą pasiųstų signalą pasaulio žydų bendruomenei, kad „Lietuvoje kapines galima niekinti“.
„Tvirtinimas, kad vietos likimas išlieka „atviras“, rizikuoja įteisinti tęsiamus ir gėdingus Seimo narių bandymus toliau niekinti šią vietą“, – rašė jis.
Pats L. Alsys interviu BNS yra sakęs, kad diskusijos dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų likimo yra vienos aštriausių šalyje.
„Viena vertus, turime pastatą, kuris mums stipriai asocijuojamas su Sąjūdžio judėjimu, su nepriklausomos Lietuvos ištakomis, su lietuviškumu, su Lietuvos šiuolaikybe, su valstybingumo pradžia (...). Kita vertus, turime žydų senąsias kapines šalia, kurios pagal žydų tradiciją ir papročius yra griežtai reglamentuotos, kas ten galima ir kas negalima. Tai irgi reikia gerbti ir atliepti jų poreikį“, – teigė ministras.
Jis pabrėžė besitikintis, jog abi pozicijas pavyks suderinti.
1971 metais Vilniuje, ant Neries kranto, Koncertų ir sporto rūmai pastatyti buvusių senųjų žydų kapinių teritorijoje, veikusioje nuo XVI amžiaus, o judaizmo dogmos griežtai riboja žydų kapų judinimą.
Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame Vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinant šioje teritorijoje buvusias senąsias žydų kapines ir Sąjūdžio veiklą.
Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės, ji norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą.
Chabado Lubavičo žydų organizacijos atstovas Lietuvoje rabinas Šolomas Krinskis anksčiau yra sakęs, kad memorialas šioje vietoje nepriimtinas, nes kapinės vis dar yra, ir ragino jas tiesiog palikti, aptvėrus siena.
Y. Kaplounas laiške teigė, jog savo poziciją anksčiau yra išsakęs premjerui Mindaugui Sinkevičiui.
„Kapinės yra šventa vieta visai žmonijai. Nė viena save gerbianti vyriausybė, institucija ar net bendruomeninė organizacija, teigianti, kad atstovauja žydų interesams, negali leisti jų niekinti“, – rašė jis.
Pats M. Sinkevičius yra sakęs, jog pastatas galėtų būti vieta, kurioje dera žydų ir lietuvių atmintis.
Pagal anksčiau patvirtintą projektą rekonstruotuose rūmuose būtų sukurtos konferencijų erdvės, biblioteka, kultūros ir informacijos centras, Atgimimo ir Sąjūdžio ekspozicijos, žydų istorijos memorialinė ir edukacinė erdvė.
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