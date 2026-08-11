JUDU primena: nuo rugsėjo viešojo transporto lengvata ukrainiečiams taikoma tik su vardine kortele

Nuo karo Ukrainoje pradžios Vilnius padeda ukrainiečiams. Viena iš priemonių – į Lietuvą iš Ukrainos pasitraukusiems asmenims suteikiama galimybė viešuoju transportu – autobusais ir troleibusais – naudotis nemokamai. Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtu sprendimu, išduodamos „Ukrainiečio kortelės“. Tokiu būdu siekiama užtikrinti sklandų lengvatos taikymą, aiškesnį jos administravimą ir užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui.
„Ukrainiečio kortelės“ pradėtos išduoti 2026 m. kovo 1 d. – iki rugpjūčio 31 d. buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, nuo rugsėjo 1 d. „Ukrainiečio kortelė“ yra privaloma norint naudotis šia lengvata.
Tie, kurie dar nespėjo atsiimti vardinės „Ukrainiečio kortelės“, kviečiami tai padaryti artimiausiu metu: „Ukrainiečio kortelę“ galima atsiimti JUDU klientų aptarnavimo centruose: Geležinkelio g. 16 (Geležinkelio stotyje), Gedimino pr. 9A arba Konstitucijos pr. 3.
(be temos)
(be temos)