 JUDU primena: nuo rugsėjo viešojo transporto lengvata ukrainiečiams taikoma tik su vardine kortele

JUDU primena: nuo rugsėjo viešojo transporto lengvata ukrainiečiams taikoma tik su vardine kortele

2026-08-11 16:04
Pranešimas spaudai

Nuo rugsėjo 1 d. važiavimo viešuoju transportu lengvata nuo karo iš Ukrainos pasitraukusiems užsieniečiams bus taikoma tik turint vardinę „Ukrainiečio kortelę“. Teisę į tokią lengvatą turintys ukrainiečiai viešojo transporto kontrolės metu privalės parodyti specialią „Ukrainiečio kortelę“ ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, pranešė Vilniaus miesto savivaldybės įmonė JUDU.

<span>JUDU primena: nuo rugsėjo viešojo transporto lengvata ukrainiečiams taikoma tik su vardine kortele</span>
JUDU primena: nuo rugsėjo viešojo transporto lengvata ukrainiečiams taikoma tik su vardine kortele / JUDU nuotr.

Nuo karo Ukrainoje pradžios Vilnius padeda ukrainiečiams. Viena iš priemonių – į Lietuvą iš Ukrainos pasitraukusiems asmenims suteikiama galimybė viešuoju transportu – autobusais ir troleibusais – naudotis nemokamai. Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtu sprendimu, išduodamos „Ukrainiečio kortelės“. Tokiu būdu siekiama  užtikrinti sklandų lengvatos taikymą, aiškesnį jos administravimą ir užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui. 

„Ukrainiečio kortelės“ pradėtos išduoti 2026 m. kovo 1 d. – iki rugpjūčio 31 d. buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, nuo rugsėjo 1 d. „Ukrainiečio kortelė“ yra privaloma norint naudotis šia lengvata.

Tie, kurie dar nespėjo atsiimti vardinės „Ukrainiečio kortelės“, kviečiami tai padaryti artimiausiu metu: „Ukrainiečio kortelę“ galima atsiimti JUDU klientų aptarnavimo centruose: Geležinkelio g. 16 (Geležinkelio stotyje), Gedimino pr. 9A arba Konstitucijos pr. 3.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
ukrainiečiai
JUDU

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Alijošius
O tie atvykėliai, kurie dirbti nenori, kam jiems kortelės, nors ir vardinės, pramogai ? Kai už dyką, tai ir actas saldus.
5
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???
Saviems ubagams kada duosite vardinę kortelę nemokamai važiuoti.
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