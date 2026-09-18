Kas nusipelnė „Šv. Kristoforo“? Vilniečiai kviečiami teikti nominantus

Iki rugsėjo 20 d. vilniečiai dar gali pasiūlyti savo kandidatą „Šv. Kristoforo“ apdovanojimui.
„Vilniaus istoriją kūrė ir kuria žmonės – savo talentu, darbu, idėjomis ir pasiekimais. Šiandienos Vilniaus Kristoforai – ne vien tie, kurių pavardes dažniausiai matome antraštėse. Tai ir mokslininkai, ir menininkai, ir mokytojai, ir gydytojai, ir verslo bei bendruomenių žmonės, kurių veikla keičia miestą ir palieka jame pėdsaką. Kviečiu vilniečius paskutinėmis nominacijų dienomis pagalvoti, kam norėtų padėkoti miesto vardu, ir pasiūlyti savo kandidatą“, – kvietė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Iki rugsėjo 20-osios dar galima pasiūlyti žmones, organizacijas, verslus ar iniciatyvas „Šv. Kristoforo“ apdovanojimams. Kandidatus galima siūlyti už nuopelnus kultūros ir meno, inovacijų ir verslo, švietimo ir mokslo, sveikatos, teisėsaugos, aplinkos apsaugos, socialinės gerovės, sporto bei kitose srityse.
Šiemet bus išrinkta 10 laureatų, kuriems „Šv. Kristoforo“ statulėlės bus įteiktos iškilmingos ceremonijos metu 2027 m. sausio 22 d., minint Vilniaus gimtadienį.
„Šv. Kristoforo“ apdovanojimai teikiami nuo 1998-ųjų. Tai aukščiausias miesto įvertinimas ir padėka kuriantiems Vilnių ir Vilniaus istoriją.
Laureatus atrinks „Šv. Kristoforo“ apdovanojimų komitetas, sudarytas iš įvairių sričių atstovų: mokslininkų, pedagogų, gydytojų, architektų, muzikos, istorijos ir sporto profesionalų, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės atstovų.
„Šv. Kristoforo“ apdovanojimą jau yra pelnę psichologė Danutė Gailienė, istorikas Alfredas Bumblauskas, fizikas Gediminas Račiukaitis, širdies chirurgas Vytautas Jonas Sirvydis, šokio duetas „Low Air“ (Airida Gudaitė-Žakevičienė ir Laurynas Žakevičius), UAB „Tesonet Global“, disko metikas Mykolas Alekna, „Maisto banko“ direktorius Simonas Gurevičius, pianistė Mūza Rubackytė-Golay, pedagogas Dainius Numgaudis, lengvaatletė Airinė Palšytė, režisierius Arūnas Matelis, dirigentas Modestas Pitrėnas, fotografas Antanas Sutkus, kino režisierė Giedrė Žičkytė, muzikantas Andrius Mamontovas, rašytoja Kristina Sabaliauskaitė, dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla ir daugybė kitų Vilniui nusipelniusių miestiečių.
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