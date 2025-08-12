Keisis informavimas apie baudas: vietoje „geltonųjų lapelių“ bus siunčiami elektroniniai pranešimai

„Didėjantis automobilių srautas ir besiplečiančios rinkliavos zonos diktuoja būtinybę modernizuoti stovėjimo priežiūrą. Skaitmeninė sistema leis realiuoju laiku stebėti situaciją mieste, greičiau fiksuoti pažeidimus ir efektyviau paskirstyti kontrolės resursus. Vietoje pranešimų po valytuvu vairuotojai apie nesumokėtą rinkliavą bus informuojami el. paštu – tai ne tik patogesnis būdas, bet ir tvaresnis pasirinkimas“, – pranešime cituojama JUDU Klientų patirties vadovė Vaiva Bingelė.
„Skaitmenizuotas informavimas apie galimą vietinės rinkliavos nesumokėjimą naudingas visiems – tiek vairuotojams, tiek mūsų kontrolės komandai. Vairuotojai informaciją gaus greičiau ir patogiau. Tuo tarpu kontrolieriai galės dirbti efektyviau – sumažės administracinė našta, liks daugiau laiko realiai patikrai“, – tikino ji.
Akcentuojama, jog šie pokyčiai taip pat turėtų prisidėti ir prie miesto tvarumo tikslų.
„Atsisakoma popierplasčio gaminių (būtent iš jo gaminami „geltoni lapeliai“), mažinama tarša ir perteklinis vartojimas. Be to, vis daugiau vairuotojų renkasi šiuolaikinius, skaitmeninius informavimo kanalus“, – teigė JUDU.
JUDU yra atsakinga už viešojo transporto, automobilio stovėjimo paslaugų ir Vilniaus eismo organizavimą.
