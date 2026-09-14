Klases iškeiskite į miesto erdves: Vilniaus mokiniams pamokas ves profesionalai

„Nors gyvename mieste, beveik prie kiekvienos mokyklos, vos 10–15 minučių atstumu, turime žaliųjų erdvių, parkų, upių. Gamtoje galime ne tik mokytis biologijos, geografijos, fizikos, chemijos ar matematikos, bet ir pamatyti, kaip šios žinios pasireiškia realiame gyvenime.
Pasitelkdami realius aplinkoje surinktus duomenis galime modeliuoti oro taršos sklaidą ar apskaičiuoti, kokiu greičiu plis invazinės rūšys. Kai tokią pamoką veda šios srities specialistai, mokiniams tai tampa dar įdomiau ir lengviau suprantama. Tokios pamokos didina ir motyvaciją mokytis, nes tai – ne tik formulės ar sausi sakiniai knygose, o tai, ką matome ir patiriame savo aplinkoje“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio vedėja Inutė Neverovskienė.
Platformoje vilniusyramokykla.lt jau galima rasti trijų pamokų pasiūlymus: klimatologas Silvestras Dikčius pasakos apie klimato kaitą, su oro kokybės vertinimo specialistu Mindaugu Bernatoniu moksleiviai matuos oro taršą, o su biologu Martynu Balsiu turės galimybę atlikti bandomąjį lauko tyrimą.
Visi užsiėmimai – nemokami.
Pamoka žingsniuojant
Viena iš parengtų aplinkosauginio švietimo pamokų – apie klimato kaitą, kurią ves klimato kaitos tyrinėtojas Silvestras Dikčius. Pamoka šiek tiek neįprasta – ji vyks einant. Kartu su S. Dikčiumi mokiniai bandys suprasti, kodėl keičiasi klimatas, kaip šie pokyčiai veikia žmones ir kodėl, nors apie problemą žinome daug, ją spręsti mums vis dar nėra lengva.
„Su mokiniais kalbėsime apie mūsų įpročius, transportą, vartojimą ir ateities pasirinkimus. Kartu ieškosime praktiškų, kartais net žaismingų būdų gyventi tvariau – tokių, kurie gali ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir padėti taupyti pinigus, stiprinti sveikatą bei pažinti miestą kitaip“, – pasakojo S. Dikčius.
Matuos oro užterštumą prie mokyklų
Šį rudenį mokiniai atkreips dėmesį ir į aplinkos oro taršą – atliks realius kietųjų dalelių matavimus prie savo mokyklų. Pamokas ves patyręs aplinkos oro kokybės vertinimo specialistas Mindaugas Bernatonis.
Su kietųjų dalelių matuokliu mokiniai turės galimybę patyrinėti oro kokybę prie savo mokyklos, šalia intensyvaus eismo gatvės ar daugiabučių kiemuose.
„Noriu, kad stebėdami aplinką, mokiniai bandytų patys suprasti, kas daro įtaką oro kokybei ir kaip tai susiję su kasdieniais mūsų pasirinkimais bei veikla“, – teigė M. Bernatonis.
Jis antrino, kad pamokos pabaigoje moksleivių laukia ne sausa išvada, o smalsi diskusija – ką galime pakeisti, kad aplink mūsų mokyklą bei gyvenamojoje aplinkoje būtų kuo lengviau kvėpuoti?
Atpažinti, ko gamtoje nereikia
Šiais metais taip pat bus gilinamasi į biologinės įvairovės temą, o konkrečiau – į invazinius augalus. Mokiniai kartu su biologu Martynu Balsiu atliks nedidelį lauko tyrimą, vertins invazinių augalų paplitimą ir lygins skirtingas teritorijos vietas.
„Šiais metais pradėjome nuosekliau naikinti invazines rūšis. Su Sosnovskio barščiais kovojame jau ne vienus metus ir tai duoda rezultatų. Vietomis naikiname agresyviai plintančius uosialapius klevus, nuosekliai pradėjome naikinti ir invazines rykštenes bei invazinius šliužus. Itin svarbu, kad ir gyventojai suprastų invazinių rūšių daromą žalą ekosistemoms, atpažintų šias rūšis ir neleistų joms plisti“, – kalbėjo I. Neverovskienė.
Registraciją į pamokas rasite vilniusyramokykla.lt platformoje.
Tyrinės ir Neries vandenį, ir oro kokybę
Aplinkosauginio švietimo pamokas papildys Vilniaus universiteto Metodinio STEAM ugdymo centro organizuojami praktiniai STEAM užsiėmimai laboratorijose. Spalį ir lapkritį 9–12 (I–IV) klasių mokiniai bus kviečiami nemokamai dalyvauti tiriamosiose veiklose „Vandens kokybės tyrimas“ ir „Išmatuok oro taršą patalpoje“. Vienu metu vienoje veikloje galės dalyvauti iki 16 mokinių.
Pamokoje „Vandens kokybės tyrimas“ mokiniai tirs Neries vandens kokybę, pasitelkdami cheminės analizės metodus, nustatys nitratų ir geležies jonų koncentracijas, vertins taršą organinėmis medžiagomis, o gautus rezultatus panaudos modeliuodami galimus vandens taršos scenarijus ir aiškindamiesi, kokie galėjo būti taršos šaltiniai.
Veiklos „Išmatuok oro taršą patalpoje“ metu mokiniai konstruos ir išbandys vidaus patalpų oro kokybės matavimo stotelę. Pasitelkdami elektroninius jutiklius ir valdiklius, jie praktiškai išmėgins, kaip galima išmatuoti patalpos temperatūrą, drėgmę, slėgį ir apytikrę anglies dioksido koncentraciją.
Registraciją į šias praktines STEAM veiklas ir daugiau informacijos apie jas nuo rugsėjo 22 d. rasite tinklapyje https://steamlt.lt/vilnius/.
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