„Kokios valstybės mes norime?“: kultūros bendruomenė rengia mitingą Vilniuje

Protesto mėnesį užbaigsiantis mitingas pavadintas „Kokios valstybės mes norime?“.
„Antidemokratiškas, antisemitinis, antieuropietiškas, prorusiškas politinis darinys „Nemuno aušra“ ir jo lyderis Remigijus Žemaitaitis vykdo paralelinę Lietuvos užsienio politiką, kelia grėsmę valstybės saugumui ir reputacijai. Atviras, įžūlus, pasikartojantis socialdemokratų melas tapo neatsiejama partijos dalimi. Asmeninę naudą partijos lyderiai kelia aukščiau valstybės interesų“, – teigiama Kultūros asamblėjos pranešime.
Mitingo organizatoriai teigia abejojantys valdančiųjų pajėgumu apginti ne tik Kultūros ministeriją, bet ir kitas svarbias institucijas bei demokratinius procesus.
„Prezidentas nebeturi jokios įtakos ir galios paveikti Lietuvos politinį lauką. Prezidentūra negina ir negins puolamų valstybės institucijų. Valdančiųjų nekompetencija ir neatsakingi sprendimai kelia pavojų šalies stabilumui ir saugumui“, – skelbia organizatoriai.
Renginyje be kultūros bendruomenės ketina dalyvauti medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai ir kitų bendruomenių nariai.
Į Vilniuje vyksiančią akciją žemdirbiai planuoja atvykti su sunkiąja technika. Jie planuoja atlikti bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
Akcijos dalyviai ketina vidurdienį susirinkti Katedros aikštėje ir surengti eitynes Gedimino prospekto iki Seimo, praeidami pro Vyriausybės rūmus. 13 val. Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo, vyks mitingas.
Kultūros ministrė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė žurnalistams sakė nueisianti susitikti ir pakalbėti su mitingo dalyviais. Ji BNS sakė besitikinti, kad po mitingas simbolizuos „naują pradžią“.
„Laikotarpis buvo įtemptas, iš tikrųjų, žmonės jautėsi nežinomybėje, ypatingai kultūros sektorius, jie turi savo baimių įvairių. Tai mūsų tikslas bus juos nuraminti, padiskutuoti ir sutarti, kad kultūros vėliavą turime nešti garbingai ir pradėti tiesiog orientuotis į darbines veiklas, organizuoti darbus ir įrodyti savo darbais“, – BNS išvakarėse kalbėjo kultūros ministrė.
„Tai vertinčiau kaip naują pradžią, nuo kurios mes turim atsispirti ir judėti tolyn“, – pabrėžė ji.
Premjerė Inga Ruginienė apgailestavo negalėsianti dalyvauti renginyje, nes lankysis Kaune.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus. Pareigose išbuvęs savaitę, politikas pareigas paliko.
Spalio 5-ąją surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje. Anot kultūrininkų, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Po to Socialdemokratų partija iš „Nemuno aušros“ perėmė Kultūros ministeriją, o jos vadove galiausiai paskyrė V. Aleknavičienę. Ji tvirtina, kad „aušriečių“ deleguotų atstovų Kultūros ministerijos vadovybėje nebus.
