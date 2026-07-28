Kviečia „nulaužti“ miesto valdomas sistemas – legaliai

„Šiandien miestas yra ne tik gatvės, parkai ar viešasis transportas. Tai ir dešimtys skaitmeninių paslaugų, kuriomis vilniečiai naudojasi kasdien. Jeigu kažkas kada nors turėdamas blogų ketinimų bandys ieškoti spragų mūsų sistemose, norime, kad pirmieji jas rastų atsakingi saugumo ekspertai, o ne piktavaliai. Kuo anksčiau identifikuojame silpnąsias valdomų sistemų vietas, tuo saugesnes paslaugas galime užtikrinti gyventojams“, – teigė Inovacijų ir technologijų grupės vadovas Jonas Pidkovas.
Už „Bug Bounty“ konkurso komisijos patvirtintas saugumo spragas bus skiriami piniginiai prizai – nuo 70 iki 3 tūkst. eurų, priklausomai nuo nustatyto pažeidžiamumo kritiškumo. Iš viso šiemet saugumo spragų testavimui savo sistemas atvėrė Savivaldybė ir septynios jai pavaldžios įstaigos – „ID Vilnius“, „Active Vilnius“, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Šeškinės poliklinika, Naujosios Vilnios poliklinika, „Vilniaus vandenys“ ir „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“.
Pagrindinės šių metų naujovės: dalyviai gaus informaciją apie tarpinius rezultatus, kas ketvirtį bus viešai skelbiamas prizų fondo likutis, o trejus metus konkurse dalyvaujantiems ekspertams gali būti suteikta galimybė testuoti sistemas dar prieš jų paleidimą naudotojams.
Konkursas prasidės jau rytoj (liepos 29 d.) ir tęsis iki šių metų pabaigos, arba iki tol, kol bus išnaudotas prizų fondas. Dalyvauti gali visi informacinių sistemų saugumu besidomintys asmenys nuo 14 metų. Nepilnamečiams reikės tėvų arba globėjų sutikimo.
Kasmet konkurse dalyvauja apie 22–36 dalyviai. Per trejus metus dalyviai identifikavo 148 spragas savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų sistemose. Ši iniciatyva leidžia ne tik greičiau identifikuoti galimas rizikas, bet ir nuolat stiprinti miesto skaitmeninių paslaugų patikimumą.
Visa informacija apie registraciją, konkurso taisykles ir testuojamų sistemų sąrašą nuo liepos 29 d. bus skelbiama Vilniaus savivaldybės „Bug Bounty“ puslapyje.
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