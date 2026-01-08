Laisvės gynėjų dienos 35-metis sostinėje: bus eismo ribojimų, keisis viešojo transporto judėjimas

Sausio 10 d., šeštadienį, nuo 11.30 iki 13.30 val. vyks XXXIV-asis tradicinis tarptautinis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams pagerbti.
Vidurdienį dalyviai startuos aikštelėje prie Antakalnio kapinių (Karių Kapų gatvėje) ir su policijos palyda bėgs Karių Kapų, Kuosų, Jūratės, L. Sapiegos, Antakalnio gatvėmis, per Žirmūnų tiltą, Šeimyniškių gatve, Konstitucijos prospektu, T. Narbuto gatve, Laisvės prospektu, L. Asanavičiūtės, A. P. Kavoliuko ir Sausio 13-osios gatvėmis iki Vilniaus televizijos bokšto.
Sausio 12 d., pirmadienį:
18 val. vyks atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Vilniaus televizijos bokšto;
18.30 val. – atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato;
19 val. vyks atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje;
19.30 val. – Sąjūdžio valanda Nepriklausomybės aikštėje;
Nuo 19.30 iki 20.30 val. – koncertas „Mano Laisvė“ Nepriklausomybės aikštėje. Neturintiems galimybės atvykti, tiesioginę renginio transliaciją bus galima stebėti per LRT;
21 val. Šv. Jonų bažnyčioje ansamblis „Lietuva“ pristatys oratoriją „13“, skirtą įprasminti 1991-ųjų sausio naktį (įėjimas atviras visiems), oratorija taip pat bus transliuojama per „LRT Plius“. Daugiau informacijos čia.
Sausio 13 d., antradienį:
8 val. vyks pilietinė akcija „Pergalės šviesa“, pastatų languose uždegant žvakutes ir taip pagerbiant Laisvės gynėjų atminimą;
9 val. – gėlių padėjimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“;
11 val. Lukiškių aikštėje bus kuriama neužmirštuolių pieva, daugiau informacijos čia;
12 val. – Nepriklausomybės aikštėje vyks iškilminga Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija;
12.30 val. Lietuvos kariuomenės Garbės kuopa ir orkestras žygiuos nuo Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu iki Katedros aikštės;
13.30 val. – žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse;
17.30 val. – šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, tiesioginė transliacija per „LRT Plius“.
Renginių metu bus eismo ribojimų
Sausio 10 d. (šeštadienį), 8–15 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas, įskaitant ir automobilių statymą, Sausio 13-osios gatvėje. Nuo 11.30 iki 13.30 val. transporto eismas bus ribojamas visoje bėgimo trasoje.
Nuo sausio 12 d. 9 val. iki sausio 13 d. 13 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki J. Tumo-Vaižganto gatvės ir Gynėjų gatvės dalyje nuo A. Tumėno gatvės iki Gedimino prospekto.
Keisis viešojo transporto judėjimas
Dėl bėgimo trasoje galiosiančių eismo ribojimų sausio 10 d. nuo 12 iki 14 val. visiškai nekursuos 3, 9 ir 19 maršrutų troleibusai.
Taip pat šeštadienį nuo 12 iki 14 val. keisis bėgimo trasoje važiuojančio ir bėgimo trasą kertančio viešojo transporto judėjimas. Galios laikini tvarkaraščiai greitųjų autobusų maršrutuose – 1G, 2G, 3G, 4G, 6G, taip pat autobusų maršrutuose – 5, 7, 10, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 53, 55, 56, 59, 63, 69, 73, 75, 88, 89 ir 116 bei troleibusų maršrutuose – 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20.
Nuo 12 iki 14 val. pakeistomis trasomis (apylankomis) važiuos 1G, 3G, 5, 10, 24, 30, 40, 43, 46, 49, 52, 53, 56, 59, 69, 73, 75 ir 89 maršrutų autobusai bei 6, 10, 12 maršrutų troleibusai, įprastos galustotės išlieka. Kai kurių maršrutų vienų krypčių trasos bus trumpinamos ir keičiamos, o kitomis kryptimis važiavimas laikinai bus stabdomas.
Su viešojo transporto maršrutų trasų pokyčiais galima susipažinti specialiame polapyje.
Atnaujinti eismo tvarkaraščiai artimiausiu metu bus paskelbti judu.lt ir stops.lt.
