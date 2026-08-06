Lietuva sieks tapti gastronomijos traukos centru

Tarptautinio virtuvės šefų konkurso „Bocuse d’Or“ organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas sako, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per dešimt metų tapti gastronomijos Meka.
„Didžiausia ambicija – gali jums atrodyti, kad tai yra utopija ir tai neįmanoma, bet Lietuva – gastronomijos Meka per artimiausius 10 metų. Tai yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų, ką mes turime pasiekti per dešimtmetį“, – žurnalistams ketvirtadienį pristatydamas rengiamą strategiją sakė D. Katinas.
„Mums labai reikia pritraukti pasaulinio lygio renginius į Lietuvą, kad tie renginiai, kurie vyksta didžiosiose pasaulio sostinėse, vyktų Lietuvoje. Turim jau planą ir 2028–2029 metams“, – kalbėjo jis.
Jis sakė, kad deramasi su „Bocuse d’Or“ dėl šefų konkurso „Bocuse d’Or Europe“ renginio Lietuvoje. Anot jo, šis renginys Lietuvoje galėtų įvykti 2032–2036 metais.
„Tai vienas didžiausių Europoje gastronomijos renginių, kuris sutraukia ne tiktai šefus ir aplink esančią ekosistemą, bet ir visą gastro bendruomenę iš Europos ir kitų šalių“, – teigė D. Katinas.
Tuo metu Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą Lietuvoje siekiama įkurti 2028–2034 metais.
„Centre mes norime matyti visas gastro organizacijas, dirbančias po vienu stogu, tos, kurios nori dirbti kartu ir siekiančios bendrų tikslų“, – kalbėjo jis.
„Mintis apie inovacijų centrą yra kviesti ne tik Lietuvos mokslininkus jungtis prie jo, bet ir turėti tokią poziciją kaip mokslininkai-rezidentai. Jau mes dabar kalbamės su įvairiais pasaulio mokslininkais ir jau girdime, kad jiems būtų įdomu atvažiuoti metams arba pusantrų ir kartu su Lietuvos gastronomijos žmonėmis kurti įdomius dalykus“, – pridūrė D. Katinas.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad Lietuva siekia tapti gastronomijos centru regione.
„Siekis pačios strategijos, kad Lietuva taptų gastronomijos centru regione. Ir tai neatliepia tik turistų skaičius kiekybine prasme, bet svarbu yra plėsti ir valstybių sąrašą, iš kurių mes pritraukiame turistus. Jeigu beveik 80 proc. (turistų – BNS) dabar gastro patirtis įvardija kaip tas, kurios labiausiai pritraukia į Lietuvą, tai potencialas yra vos ne padvigubinti srautus“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministras.
Kiek anksčiau ketvirtadienį E. Grikšas teigė, kad gastronomijos strategija dar šiemet bus suderinta su ministerija ir pateikta Vyriausybei.
Kaip rašė BNS, prestižinio restoranų gido „Michelin“ žvaigždę šiemet gavo penki Lietuvos restoranai, iš jų trys ją išlaikė, o du gavo pirmą kartą. Be to, šiemet pailgėjo ir „Michelin“ ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas.
(be temos)
(be temos)