LTOU: dėl oro pavojaus du skrydžiai nukreipti į Kauną, vienas lėktuvas vėluoja

Pasak LTOU atstovės Rūtos Asadauskaitės, dėl sustabdytos oro uosto veiklos į Kauną buvo nukreipti į sostinę iš Antalijos bei Amsterdamo skridę lėktuvai, kurie jau grįžta į Vilnių. Dar vienas orlaivis pakilo iš Varšuvos, tačiau apsisukęs grįžo atgal.
„Lėktuvas iš Varšuvos planuoja atskristi, (...) jis tiesiog vėluoja“, – BNS teigė R. Asadauskaitė.
Geltonas oro pavojus dalyje Vilniaus apskrities iš viso truko apie 38 minutes – nuo 12.59 iki 13.37 valandos. Tuo metu buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Nacionalinis krizių valdymo centras vėliau informavo, kad pavojus paskelbtas dėl radaruose pastebėto paukščių būrio, kurį identifikavo iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai.
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