Medicinos studentai sustojo į simbolinę „A” raidę: prasidėjo pilietinė akcija „Gyvoji Lietuvos ABC“

Būsimieji sveikatos specialistai taip perdavė svarbią žinutę Lietuvos visuomenei – kodėl svarbu nelikti abejingiems ir jau dabar tapti Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko, įkurto universitete su labai svarbia misija, dalyviais.
Apie penki šimtai VU Medicinos fakulteto pirmakursių Rugsėjo 1-ąją tapo pirmaisiais naujos pilietinės akcijos „Gyvoji Lietuvos ABC“ dalyviais. Akciją inicijavo Vilniaus universitete įkurtas Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobankas – prieš kelis mėnesius veiklą pradėjęs pirmasis populiacinis biobankas Lietuvoje, pradėjęs kaupti unikalią mūsų šalies gyventojų biologinių mėginių kolekciją.
Dalyvaujant gausiai į mokslo metų pradžios šventę susirinkusiai VU Medicinos fakulteto bendruomenei, apie pusė tūkstančio pirmakursių studentų išsirikiavo sudarydami gyvąją „A“ raidę.
Akcijos metu taip pat buvo renkami studentų kraujo mėginiai, kurie papildys populiacinio biobanko kaupiamą kolekciją ir bus naudojami medicinos mokslo tyrimams. Prieš akciją ir jos metu savo kraujo mėginius populiaciniam biobankui davė apie du šimtai studentų.
Pirmakursiai taps pavyzdžiu visai visuomenei
Akciją „Gyvoji Lietuvos ABC“ VU Medicinos fakulteto studentai pradėjo pasirinkdami raidę „A“, nes tai – pirmoji abėcėlės raidė, be to, šia raide prasideda žodis „ateitis“.
Taip būsimieji sveikatos specialistai – ateinanti nauja medicinos darbuotojų karta – siekė perduoti žinutę visuomenei, kad savo ateities mediciną mes kuriame patys jau šiandien, o prisidėti prie sveikesnės Lietuvos kūrimo gali kiekvienas. Tam tereikia duoti savo kraujo mėginį Vilniaus universitete neseniai veiklą pradėjusiam populiaciniam biobankui, turinčiam itin svarbią misiją.
Vilniaus universitete įkurto Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko tikslas – surinkti išsamią Lietuvos visuomenę reprezentuojančią gyventojų biologinių mėginių kolekciją, kuri pradėta kaupti pirmą kartą mūsų istorijoje.
Surinkti gyventojų kraujo mėginiai taps itin vertinga informacija tyrimus atliekantiems medicinos mokslininkams, todėl svarbu, kad savo mėginius biobankui duotų kuo daugiau šalies gyventojų. Kraujo mėginius biobankui gali duoti tiek suaugusieji, tiek vaikai nuo gimimo (su abiejų tėvų sutikimu).
Pasak populiacinio biobanko vadovės dr. Giedrės Kvedaravičienės, biobanke kaupiami gyventojų mėginiai gali padėti nustatyti, kodėl lietuviai yra labiau linkę sirgti tam tikromis ligomis ir padėti kurti naujas diagnostikos priemones, stiprinti sveikatos prevenciją.
Populiacinio biobanko duomenys, naudojami kartu su kituose Lietuvos biobankuose renkamais pacientų mėginiais ir duomenimis, taip pat suteiks galimybę kurti naujas gydymo priemones kritinėmis ar lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms, tirti retų ir genetinių ligų priežastis, tobulinti šių ligų prevenciją ir valdymą.
„Todėl populiacinis biobankas yra svarbus mums visiems. Kiekvienas gyventojas, duodamas savo kraujo mėginį biobankui, gali įnešti savo indėlį į sveikesnės Lietuvos kūrimą“, – sako G. Kvedaravičienė.
Siekiant sutelkti ir paskatinti šalies gyventojus tapti populiacinio biobanko dalyviais ir taip prisidėti prie medicinos mokslo pažangos, Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobankas inicijavo pilietinę akciją „Gyvoji Lietuvos ABC“.
Tikimasi, kad pirmieji prie akcijos prisijungę pirmakursiai studentai – būsimieji sveikatos specialistai – taps įkvepiančiu pavyzdžiu visai visuomenei. Prisijungti prie populiacinio biobanko akcijos „Gyvoji Lietuvos ABC“ jau dabar kviečiamos visos bendruomenės, įmonių kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, įvairios įstaigos ar gyventojų grupės.
Gyventojai kviečiami susiburti su kolektyvu pasirinktoje vietoje, sustoti į bet kurią lietuviškos abėcėlės raidę ir nusifotografuoti iš aukštai, kad aiškiai matytųsi pasirinkta raidė. Iš gautų nuotraukų, surinkus visą abėcėlę, bus surengta paroda, be to, visos nuotraukos dalyvaus konkurse dėl skaitlingiausios ir originaliausios nuotraukos titulo.
Kartu gyventojai kviečiami duoti savo kraujo mėginį ir taip papildyti populiacinio biobanko kaupiamą mūsų tautos biologinių mėginių kolekciją.
Visi norintieji prisidėti prie akcijos, kviečiami jau dabar susisiekti su Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanku. Išsami informacija apie akciją skelbiama populiacinio biobanko tinklalapyje internete.
„Esame labai dėkingi VU Medicinos fakulteto studentų atstovybei, padėjusiai sutelkti studentus šiai akcijai. Studentų atstovų palaikymo, profesionalumo ir energijos dėka pavyko sutelkti šiai akcijai tokį gausų būrį entuziastingai nusiteikusių pirmakursių. Jų emocija ir ryžtas yra iš tiesų užkrečiantis pavyzdys visiems.
Dabar labai kviečiame prie akcijos prisidėti kitas bendruomenes ir organizacijas. Tikimės, kad ši akcija paskatins Lietuvos gyventojus aktyviai įsitraukti į pažangios ateities medicinos kūrimą tampant populiacinio biobanko dalyviais. Ilgalaikis mūsų tikslas – surinkti visus Lietuvos gyventojus reprezentuojančią mėginių ir duomenų kolekciją“, – sako Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko direktorė dr. G. Kvedaravičienė.
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas prof. dr. Dalius Jatužis taip pat pažymi, kad populiacinio biobanko svarba ypač didėja visuomenei senėjant.
„Lietuvos visuomenei senėjant įvairios neurologinės ligos – demencija, Alzheimerio liga, insultas, Parkinsono liga – paveiks vis daugiau gyventojų. Tai yra neišvengiama. Todėl svarbu suprasti, kodėl Lietuvos gyventojai yra genetiškai linkę į tam tikras neurologines ligas, kokie yra sergamumo šiomis ligomis ypatumai ir laiku imtis prevencijos priemonių. Kiekvienas populiacinio biobanko surinktas kraujo mėginys – tai galimybė ateityje sukurti tikslingus, būtent mūsų tautos populiacijai pritaikytus prevencijos bei gydymo metodus. Duodami biobankui savo kraujo mėginį dabar, mes investuojame į savo vaikų ir vaikaičių sveikatą ateityje – kad jie turėtų tikslią, efektyvią ir personalizuotą mediciną“, – teigia VU Medicinos fakulteto dekanas prof. dr. D. Jatužis.
Studentų atstovė: ateina nauja labai motyvuota sveikatos specialistų karta
Prie pilietinės akcijos „Gyvoji Lietuvos ABC“ prisijungęs VU Medicinos fakulteto medicinos studijų pirmo kurso studentas Augustas Leonavičius sako, kad kraujo mėginio ėmimo biobankui procedūra – greita ir nesudėtinga. Jos metu paimama apie 50 ml kraujo – panašiai tiek kraujo paimama per profilaktinius kraujo tyrimus.
„Man atrodo, kad kiekvienam gyventojui yra svarbu duoti kraują biobankui, nes jis kurs vertę mums visiems. Biobanko duomenys padės daryti svarbius medicinos tyrimus ir geriau suprasti mūsų sveikatos ypatumus. Kai sužinojau apie akciją, iš karto pagalvojau, kad tai gali būti svarbu ir mano darbui medicinos srityje ateityje, todėl labiau džiaugiuosi galėdamas prisidėti“, – teigia vilnietis Augustas.
Vaikinas sako iš pradžių galvojęs apie daug specialybių, bet galiausiai nutarė stoti tik į mediciną Vilniaus universitete. „Ir kuo daugiau susipažįstu su Medicinos fakultetu, jo bendruomene, tuo labiau džiaugiuosi savo pasirinkimu.
Gyvenime visada siekiu iššūkių. Norėjau turėti specialybę, kuri man leistų kurti pokytį, daryti pozityvią įtaką žmonėms ir ateities pasauliui. Puikiai suprantu, kad medicina yra labai atsakinga sritis, bet būtent čia savo darbu tu gali kurti realų pokytį. Be to, man buvo svarbu ir tai, kad studijuojamas mediciną ir vėliau dirbamas šioje srityje, aš turėsiu žinių apie sveikatą ir galėsiu padėti tiek sau, tiek savo artimiesiems būti sveikesniems. Ne veltui sakoma, kad sveikata – didžiausias turtas“, – kodėl nusprendė pasirinkti medicinos studijas, pasakojo pirmakursis A. Leonavičius.
VU studentų atstovybės Medicinos fakultete pirmininkė, medicinos studijų šešto kurso studentė Agata Bruzgul džiaugiasi, kad šiemet fakulteto studentų gretas papildė labai motyvuoti ir iniciatyvūs studentai.
„Ateina nauja labai motyvuota karta, kuri tikrai labai žavi. Jau nuo pirmųjų dienų universitete studentai ieško galimybių praktikai, rikiuojasi eiti į operacines, ligoninių skyrius, nes nori praktiškai prisiliesti prie medicinos. Jei taip ir toliau, ateityje turėsime tikrai puikius specialistus“, – sako studentų atstovė A. Bruzgul.
Daugiau apie populiacinį biobanką ir akciją „Gyvoji Lietuvos ABC“ galima sužinoti čia: https://biobankas.mf.vu.lt/
