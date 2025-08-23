Mielumo nestokojantis reginys: į parką suplūdo šimtai korgių

Vingio parkas – pilnas triukšmo ir linksmybių.
„Net neįsivaizdavome, kad jie bėgs. Kai pirmas lenktynes padarėme 2020 m., tai tikrai šovėm tiesiog, bet jie kažkaip natūraliai mėgsta lenktyniauti“, – pasakojo „Korgių lenktynės“ direktorius Edvinas Miškas.
Korgis – mylimiausias Anglijos karalienės Elžbietos II šuo. Nors ir trumpom kojom, yra greitas ir vikrus. Lenktyniauja tarpusavyje, taip pat varžosi ir solo rungtyje.
Į dviejų dienų renginį suvažiavo mažiausiai 120 korgių komandų. Varžosi net penkiose rungtyse.
Šeimininkai sako, kad pernai jų korgis rungtynėms daug ruošėsi. Tačiau atėjus laikui startuoti, pasirinko žaidimus.
„Šiais metais darėme atvirkščiai: beveik treniruočių nebus, tiesiog žiūrėsim, kaip seksis jau lenktynėse“, – sakė šeimininkai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kaip ir kasmet, renkamas madingiausias korgis. Spalvingų kostiumų parado dalyviai varžosi dėl pirmos vietos.
Šiemet ir dvi naujos rungtys. Šeimininkai ir jų keturkojai sprendžia galvosūkius. Vienas jų – rasti paslėptą skanuką.
Korgiai – ne tik puikūs bėgikai. Jie išbando ir kitus talentus.
„Plačiausio lojimo rungtis – kur mes matuosime, kuris korgis loja garsiausiai“, – pranešė E. Miškas.
Anot organizatorių, lenktynės kiekvienais metais kupinos juoko ir netikėtumų. Neretai korgiai vidury trasos tiesiog sustoja, o tai, sako, pati smagiausia rungtynių dalis.
„Praėjusiais metais bėgimas buvo, kai buvo tik keturi korgiai, tai jie visi tiesiog sustodavo ir žaisdavo nubėgę du metrus. Keturis kartus bandėme kartoti, bet jie taip ir nefinišavo. Patys geriausi vaizdai ir atsiminimai“, – džiaugėsi organizatorius.
Korgių lenktynės sulaukia vis daugiau dėmesio ir už Lietuvos ribų. Lenktynes stebi užsienio žiniasklaida, o prie starto rikiuojasi bent 30 korgių iš kitų šalių.
Apie 300 kilometrų į Vingio parką sukorė ir Juki iš Latvijos.
„Atvykome gerai praleisti laiką ir, žinoma, laimėti, nes Juki labai greita ir garsiai loja“, – tikino moteris.
Sekmadienį korgiai varžysis vienas prieš vieną.
Galiausiai Rotušės aikštėje, prie „Portalo“ skulptūros, visi susijungs į unikalią akimirką. Per ekraną susitiks su trumpakojais draugais iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Airijos ir Lenkijos.
Naujausi komentarai