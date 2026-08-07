Ministerija – prieš pataisas, leisiančias Maskvos namus nugriauti visuomeniniais pagrindais

Seimo narys, dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kovo pabaigoje registravo Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais.
SADM teigimu, siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį.
„Įstatymo projekto aiškinamajame rašte kaip pagrindinis poreikį pagrindžiantis pavyzdys nurodomas statinio, kurio griovimas pavestas biudžetinei įstaigai, nugriovimas. Tai rodo, kad siūlomas reguliavimas iš esmės būtų naudojamas ne šiuo metu nustatytiems paramos tikslams įgyvendinti, o viešosioms funkcijoms finansuoti ir (ar) vykdyti“, – nurodė ministerija.
Be to, anot jos, siūlomi pakeitimai gali sudaryti galimybes piktnaudžiavimui, didinti korupcijos rizikas.
„Suteikiant galimybę didelės vertės darbus laikyti parama, atsirastų papildoma paskata steigti formaliai ne pelno siekiančius juridinius asmenis siekiant ne viešosios naudos, o pasinaudoti paramos darbais mechanizmu“, – teigiama išvadoje.
„Tokiais atvejais egzistuotų rizika, kad tam tikri darbai būtų organizuojami ne civilinių santykių pagrindu, o pasitelkiant paramos institutą kaip alternatyvų atsiskaitymo ir (ar) finansavimo modelį“, – nurodo SADM.
Taip pat, ministerijos teigimu, priėmus pataisas gali sumažėti konkurencija, skaidrumas.
„Darbai kaip parama gali sudaryti prielaidas situacijoms, kai viešiesiems subjektams reikalingi darbai būtų gaunami nesilaikant procedūrų, kurios užtikrina konkurenciją. Tokiu atveju atsirastų rizika, kad paramos teikėjas vėliau tiesiogiai ar netiesiogiai gautų ekonominės naudos iš susijusių paslaugų, priežiūros, remonto ar kitų darbų“, – nurodė ministerija.
Iniciatyvą svarsto Seimas, paprašęs Vyriausybės išvados, kuria parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų.
Birželį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) taip pat pareiškė, kad siūlymas sudaryti galimybę Maskvos namus nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu.
Tarnyba teigė, kad pakeitimai gali padidinti interesų konfliktų riziką, be to, nėra aišku, kaip nauja tvarka turėtų būti įgyvendinama, nėra ir aiškių saugiklių.
BNS rašė, kad poreikį keisti įstatymą taip sudarant galimybę verslui Maskvos namus šalia sostinės centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje nugriauti visuomeniniais pagrindais kovo pradžioje išsakė sostinės meras Valdas Benkunskas.
Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, premjeras Mindaugas Sinkevičius balandį teigė palaikysiantis mero iniciatyvą, jo bendrapartietis M. Katelynas registravo ir įstatymo pataisas.
Tuo metu Aplinkos ministerijos iniciatyva deramasi dėl taikos sutarties – siekiama susitarti, jog už pastato griovimą nebebūtų atsakinga Statybos inspekcija, o šią pareigą iš jos perimtų kita šalis – įmonė, kuri apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis, užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisiimti ir savivaldybė.
(be temos)