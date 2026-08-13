Ministras: rusų kalbos atsisakymas turi būti sistemingas

„Svarbiausia, kad valdžios institucijose, savivaldybėse mes bendraujame valstybine kalba. (...) Rusiškumo ar rusų pėdsakų vietovardžiuose, gatvių pavadinimuose ir kitur nyksta ir mažėja. Kalbant apie pačios kalbos atsisakymą (...) (jis – BNS) turėtų būti toks sistemingas“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė ministras.
„Vilniuje turime suprasti, kad čia gyvena nemažai tautinių mažumų, kurių bene pagrindinė bendravimo, buitinė kalba yra rusų kalba. Taip pat turime įsivertinti, kad turime ir nemažai atvykusių žmonių iš tos pačios Ukrainos, kurie bėga nuo karo, kuriems bendravimas turbūt yra paprastesnis rusų kalba šiai akimirkai“, – pabrėžė L. Alsys.
Ministras teigė tikintis, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimdama minėtą sprendimą, įvertino šias rizikas. Be kita ko, L. Alsys pabrėžė manantis, kad rusų kalba neturėtų būti vartojama valdžios institucijose.
„Mes esame vakarietiška, demokratinė Europos Sąjungos valstybė, kurioje turime valstybinę kalbą ir turime kitas Europos Sąjungos kalbas, pavyzdžiui, anglų, prancūzų kalbą“, – aiškino jis.
Kaip skelbė BNS, Vilniaus miesto savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas.
Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, šis sprendimas yra nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis.
Savivaldybė praėjusią savaitę taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybes užsienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip tūkstantį žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkst. eurų finansavimas.
Be to, rudenį sostinėje pradės veikti kalbos klubai, kurie reguliariai veiks skirtingose miesto vietose. Iki šių metų pabaigos planuojama, kad Vilniuje gyvenantys užsieniečiai galės savarankiškai mokytis lietuvių kalbos tam skirtoje mokymosi platformoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)