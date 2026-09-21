Mokiniai persikėlė į sostinės biurą

Moksleiviai biuruose – ne kokios nors ekskursijos dalis. Tokia vienos Vilniaus progimnazijos realybė.
„Įdomiau, nes nesu pripratęs prie tokių biurų“, – sakė mokinys.
„Man tai labiau patinka. Čia geresni tualetai negu pas mus buvo. Klasės didesnės, nes pas mus pradinėse klasėse buvo ganėtinai mažos“, – pasakojo mergaitė.
Vaikams nauja aplinka patinka, tačiau čia jie mokysis tik kelis mėnesius. Mokykla šiose patalpose įsikūrė laikinai, kol pagrindiniame pastate vyksta remontas.
Įmonė turėjo užtikrinti, kad darbus atliks per vasarą. Tačiau planas žlugo.
„Jie tiesiog gegužės pabaigoje atsiuntė laišką, kad atsiprašo, nes padarė klaidą. Ir iškilo problema – ką daryti? Pinigai yra skirti“, – pasakojo Kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius Rimantas Remeika.
Mokytojai neslepia, kad dėl persikraustymo jaudinosi.
„Iš pradžių šiek tiek buvo nerimo, kadangi naujos patalpos, nauja vieta. Tačiau mes pirmi įėjome į šias patalpas, todėl viskas švaru, gražu, šviežia“, – pasakojo anglų kalbos mokytoja Sigita.
Nors čia jie įsikūrė neilgam, nepatogumų jaučia ir mokiniai, ir pedagogai.
„Šitos patalpos perdarytos iš biurų patalpų. Viskas išgriauta, suformuotos klasės, kabinetai, bet liko labai siauri koridoriai ir siauros laiptinės. Čia jau nelabai ką gali pakeisti“, – aiškino R. Remeika.
„Kartais būna spūsčių prie laiptų, mažai vietos, aštuntokai truputį stumdosi. Labai nesmagu, kai stumdosi ir stumia į sienas, nes kartais labai stipriai užgauna“, – pasakojo mokinės.
Sunkumų kyla ir keliaujant iš vieno kabineto į kitą.
„Aišku, čia dabar viskas dar vyksta bandymo būdu. Bandome nusileisti – viena laiptine leidžiamės, kita laiptine kylame“, – teigė matematikos mokytoja Jūratė.
Problemų yra ir valgykloje.
„Valgykloje būna labai didelės eilės“, – sakė mokinės.
„Mes turime dvi atskiras valgyklos patalpas. Šiuo metu naudojame vieną, kad būtų patogiau ir maitintojui, ir vaikams. Jeigu pastebėsime, kad vaikams neužtenka vietos atsisėsti, įveiklinsime kitą patalpą“, – aiškino R. Remeika.
Toje patalpoje šiuo metu vyksta jogos užsiėmimai. Mokiniams čia sportuoti taip pat nelengva – įprastų, aktyviam sportui tinkamų erdvių nėra.
„Mes dažniausiai mažoje salytėje darome pratimus. Sakyčiau, gana paprastai, tik labai karšta“, – pasakojo mergina.
Dėl to vaikai dabar sportuoja lauke, Ozo parke, taip pat turi galimybę nuvykti į „Active Vilnius“ areną.
„Sunkoka, bet tikrai išsiversime. Kol geras oras, kuo daugiau laiko praleisime lauke, o kai lis, bandysime čia glaustis“, – komentavo fizinio ugdymo mokytojas Tomas.
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Iššūkių kelia ir kelionė į mokyklą. Vieni mokiniai čia atvyksta autobusais, kitus atveža tėvai, o vietos automobiliams – nedaug.
„Man patogiau savo mokykloje, nes nuo namų yra labai sunku nusigauti iki čia“, – sakė mergaitė.
„Yra sunkumų, nes iki čia reikia važiuoti trimis autobusais“, – pridūrė kitas mokinė.
„Gyventi šiuolaikiniame mieste ir skųstis dėl atvykimo, man atrodo, nėra labai tinkama. Galbūt tai yra ilgesnio laiko klausimas, bet susisiekimas yra puikus“, – teigė istorijos mokytoja Auksė.
Nors naujos patalpos ir suolai paliko įspūdį, čia mokiniai pasilikti nenorėtų.
„Į savo mokyklą geriau ir patogiau važiuoti. Ten smagiau, daugiau vietos ir erdvės“, – sakė mokinės.
„Man atrodo, namai yra namai. Kaip po kelionės nori grįžti namo, taip ir po laikinų namų norisi ten, kur savi daiktai, savos sienos ir labai įprasta aplinka“, – svarstė istorijos mokytoja Auksė.
Kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokiniai čia mokysis iki rudens atostogų.
Vėliau į šias patalpas ilgesniam laikui turėtų persikelti trys kitos mokyklos – Vyturio ir Šeškinės pradinės mokyklos bei Fabijoniškių gimnazija, kol jų įstaigose taip pat vyks remonto darbai.
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