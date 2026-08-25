Mokytojai, kuriuos prisimename visą gyvenimą: nominuokite juos Metų mokytojo apdovanojimui

„Geras mokytojas nebūtinai žino visus atsakymus. Geras mokytojas parodo kryptį ir tampa užuovėja, kai to labiausiai reikia. Neabejoju, kad visi prisimename bent po vieną mokytoją, kuriam ir šiandien norisi pasakyti didelį ačiū.
Vilnius ieško būtent tokių žmonių – mokytojų, kurie mato ne tik tai, ką mokinys moka šiandien, bet ir tai, kuo jis gali tapti rytoj“, – nominuoti tuos, kurie palieka pėdsaką mokinių gyvenimuose kvietė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Metų mokytojo nominacijai gali būti siūlomi pedagogai, kurie per pastaruosius trejus metus išsiskyrė inovatyvia ir kūrybiška veikla, aktyvia metodine veikla, gerosios patirties sklaida, visuomenine ar pilietine veikla arba reikšmingai prisidėjo sprendžiant švietimo iššūkius.
Kandidatus gali siūlyti mokiniai, jų tėvai, mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojų ir mokinių organizacijos, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir kiti švietimo bendruomenės atstovai.
Vienas žmogus gali pasiūlyti keletą kandidatų.
Metų mokytojo vardas Vilniaus miesto mokytojams teikiamas nuo 2017 metų. Per šį laiką apdovanojimą jau yra pelnę apie 80 Vilniaus pedagogų.
Kasmet Metų mokytojo vardas suteikiamas 10 mokytojų ir dviems Metų vadovams.
Spalio 1 d. „Arena Vilnius“ vyks išskirtinis mokytojų pagarbos vakaras, kurio metu bus pagerbta 10 Vilniaus Metų mokytojų ir 2 švietimo įstaigų vadovai.
Mokytojų dienos padėkos vakare laureatams bus įteikti 1 000 eurų vertės dovanų čekiai. Šventės metu taip pat bus pagerbti aktyviausi projekto „Vilnius yra mokykla“ dalyviai.
Mokytojų dienos proga jau šeštus metus iš eilės „EDU Vilnius“ kvies sostinės pedagogus švęsti visą savaitę. Spalio 5–11 d. mokytojų lauks specialiai jiems skirtas spektaklis, kino seansai, ekskursijos, kitos nemokamos veiklos ir partnerių siūlomos nuolaidos.
Šventinės savaitės pasiūlymais bus galima pasinaudoti pateikus „Vilnius yra mokykla“ vilniečio kortelę arba pritaikius specialų nuolaidos kodą. Vilnius kviečia – mokytojai švenčia!
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