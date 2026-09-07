Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje Vilniuje įrengtos papildomos palatos

„Sveikatos sistema turi būti orientuota ne tik į ligos gydymą, bet ir į kitus žmonių poreikius skirtingais gyvenimo etapais. Kai pacientui dėl sveikatos būklės nebereikia aktyvaus gydymo, tačiau jis negali saugiai savimi pasirūpinti namuose, labai svarbu užtikrinti kokybišką, profesionalią ir orią slaugą.
Investicijos į palaikomo gydymo ir slaugos paslaugas yra neatsiejama sparčiai augančio Vilniaus sveikatos sistemos dalis. Atnaujintos ligoninės patalpos leis ne tik priimti daugiau pacientų, bet ir suteikti jiems saugesnes bei geresnes sąlygas, o jų artimiesiems – daugiau ramybės ir užtikrintumo“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Įrengtos 3 naujos palatos
Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, adresu Kauno g. 7, teikiamos stacionarinės bendrosios slaugos, vegetacinės būklės bei demencija sergančių pacientų slaugos paslaugos.
Vasarą užbaigus remonto darbus skyriuje įrengtos 2 papildomos dvivietės palatos ir viena vienvietė palata, o vienu metu priimamų pacientų skaičius išaugo iki 70-ies.
Skyriuje pacientai dažniausiai gydomi ir slaugomi dvivietėse bei trivietėse palatose, taip pat yra įrengtos trys vienvietės palatos su privačiu sanitariniu mazgu ir dušu.
Atlikti darbai leis įstaigai priimti daugiau pacientų, padės užtikrinti geresnes gydymo bei slaugos sąlygas, o artimiesiems – sudarys daugiau galimybių būti šalia sunkaus būklės paciento.
Remontas atliktas įstaigos lėšomis vasaros laikotarpiu, darbams ir prekėms įsigyti buvo skirta beveik 68 tūkst. Eur.
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