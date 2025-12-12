 Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizuoja viešąjį naudotų knygų aukcioną

2025-12-12 06:57
BNS inf.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka penktadienį organizuoja viešąjį naudotų knygų aukcioną, siekdama suteikti leidiniams antrą gyvenimą asmeninėse kolekcijose.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Anot rengėjų, aukcionui atrinktos Lietuvos mainų fondo knygos, kurių kitos įstaigos neatsirinko ir kurių egzempliorių biblioteka turi pakankamai.

Jame bus galima įsigyti 20 amžiaus pradžios lietuviškų mažos apimties leidinių rinkinių – tiek originalių, tiek verstų kūrinių, leistų įvairiose Lietuvos ir užsienio spaustuvėse.

Tai bus istoriniai, geografiniai, religiniai, mokslo populiarinimo leidiniai. Taip pat bus galima įsigyti politinių, ūkininkams skirtų, vaikų bei grožinės literatūros kūrinių.

Pasak Nacionalinės bibliotekos, leidiniai bus parduodami ne po vieną, o pagal temas suformuotais rinkiniais, aukciono metu kainos bus didinamos 1 proc. nuo pradinės pardavimo kainos.

