2025-11-11 08:39
BNS inf.

Naktį iš pirmadienio į antradienį Vilniaus oro uoste turėję leistis trys lėktuvai buvo nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus.

Naktį trys lėktuvai nukreipti iš Vilniaus į Kauno ir Rygos oro uostus / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip BNS pranešė Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas, iš Tenerifės ir Madeiros skridę lėktuvai buvo nukreipti į Kauno oro uostą, iš Amsterdamo – į Rygos oro uostą.

Iš viso paveikti 470 keleivių. Nukreiptų į Kauno oro uostą skrydžių keleiviai pasiekė savo kelionės tikslą autobusais, o iš Rygos keleiviai orlaiviu vėliau grįžo į Vilniaus oro uostą.

T. Vasiliauskas neįvardijo, kodėl lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. 

Kaip skelbia LRT portalas, keleiviai iš pradžių buvo informuoti, jog skrydis buvo nukreiptas dėl pastebėto kontrabandinio oro baliono.

