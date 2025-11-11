Naktį trys lėktuvai nukreipti iš Vilniaus į Kauno ir Rygos oro uostus

Kaip BNS pranešė Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas, iš Tenerifės ir Madeiros skridę lėktuvai buvo nukreipti į Kauno oro uostą, iš Amsterdamo – į Rygos oro uostą.
Iš viso paveikti 470 keleivių. Nukreiptų į Kauno oro uostą skrydžių keleiviai pasiekė savo kelionės tikslą autobusais, o iš Rygos keleiviai orlaiviu vėliau grįžo į Vilniaus oro uostą.
T. Vasiliauskas neįvardijo, kodėl lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus.
Kaip skelbia LRT portalas, keleiviai iš pradžių buvo informuoti, jog skrydis buvo nukreiptas dėl pastebėto kontrabandinio oro baliono.
