„Nei vienas nėra nelegalus“: surengtos eitynės prieš rasizmą ir neapykantą migrantams

Protestuotojai susirinko prie Europos aikštėje esančios Vilniaus miesto savivaldybės ir žygiavo link sostinės Katedros aikštės.
Daugiau kaip kelios dešimtys dalyvių rankose laikė plakatus su užrašais „Solidarumas neturi ribų“, „Nei vienas nėra nelegalus“, „Vienybė težydi“, „Kovok už klasę, ne už rasę“. Protestuotojai taip pat buvo nešini Lietuvos, Palestinos, Ukrainos vėliavomis.
Renginio aprašyme sakoma, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyravusiai „antimigrantų politikos lavinai“.
„Lietuvą su trenksmu pasiekė antimigrantų politikos lavina, kuri yra kuriama iš baimės, ksenofobijos, alarmizmo ir kaltės suvertimo ant migrantų. Tačiau mes atmetame naratyvus, nukreiptus prieš migrantus, ir smerkiame tuos, kurie skleidžia tokią retoriką“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia organizatoriai.
Tiesa, Katedros aikštėje susirinko ne tik mitinguotojai, bet ir skeptiškai iniciatyvą vertinantys gyventojai, nešini Lietuvos vėliavomis. Dalis jų veidus buvo uždengę kaukėmis, gobtuvais, akiniais nuo saulės.
Pastarieji skandavo „Lietuva liks balta“, turėjo plakatus su užrašais „Balta Lietuva – Graži Lietuva“, „Baltųjų gyvybės svarbios“.
Kaip skelbta, eitynių iniciatoriai teigia reikalaujantys geresnių gyvenimo sąlygų pabėgėliams, aiškesnio natūralizacijos proceso, didesnio finansavimo bei atsakomybės migrantų integracijos programų srityje ir su neapykantos kalba susijusių įstatymų pertvarkos.
Tarp reikalavimų – galimybė leisti migrantams bei pabėgėliams atsivežti į Lietuvą savo šeimos narius, panaikinti aukštesnio lygio kalbos reikalavimus ne klientų aptarnavimo srityje bei atsakomybę už dezinformacijos skleidimą prieš migrantus priskirti politikams bei kitiems viešiems asmenims.
(be temos)
(be temos)
(be temos)