Neįprasta galimybė: tiesioginiame eteryje galėsite paskambinti Lietuvos įžymybėms

Kitą penktadienį, rugsėjo 4-osios vakarą, Vilniaus Rotušės aikštėje kartu su juo susiburs ryškūs Lietuvos muzikos ir pramogų pasaulio žmonės, o žiūrovų lauks ir neįprasta galimybė – tiesioginio LNK eterio metu jie galės paskambinti ir gyvai pasikalbėti su Giedriumi Savicku, Silvester Belt, Danu Rapšiu bei kitais žinomais žmonėmis.
G. Savickas, Silvester Belt ir kiti atsilieps į žiūrovų skambučius
Koncerto metu veiks speciali „Ambasadorių linija“. Paskambinę specialiu telefono numeriu žiūrovai galės pabendrauti su renginio ambasadoriais: Giedriumi Savicku, Indre Kavaliauskaite, Goda Problema, Rūta Ašvydyte, Lion Ceccah, Silvester Belt, Orijumi Gasanovu, Justu Pečeliūnu ir Danu Rapšiu.
„Jaunam žmogui labai svarbu jausti, kad jo emocijos nėra keistos, per stiprios ar nepatogios kitiems. Kartais vien tai, kad kažkas tavęs nuoširdžiai klauso, padeda pasijusti mažiau vienam. Todėl labai noriu būti šio vakaro dalimi“, – sakė atlikėjas Silvester Belt.
Specialus „Ambasadorių linijos“ numeris bus paskelbtas tiesioginio eterio metu. Skambučiams galios įprasti operatorių taikomi tarifai pagal turimą planą, papildomai jie nekainuos.
Scenoje – ryškūs Lietuvos muzikos vardai
Koncertą „Už vaikus“ ves Rolandas Mackevičius, Eglė Jurgaitytė, Akvilė Knyguolis ir Matilda Kubiliūtė. Scenoje pasirodys Inga Jankauskaitė, Paulina Paukštaitytė, Vidas Bareikis, Ieva Narkutė, „8 Kambarys“, „The Roop“, Silvester Belt, „Biplan“, „Lemon Joy“, Norbertas, Justas Pečeliūnas ir Purpurinis Panevėžio choras.
„Ne visada reikia būti savo vaikams supermenu, kuris žino, ką pasakyti ar kaip išspręsti bet kokią problemą. Kartais svarbiau tiesiog būti kartu – pajuokauti, pasidalyti tuo, kas patinka. Norėčiau, kad šis koncertas taptų gera proga šeimoms pabūti kartu, bent trumpam negalvojant apie prasidedančią rugsėjo rutiną“, – sakė vienas koncerto vedėjų R. Mackevičius.
Rugsėjo pradžia vaikams reiškia ne tik naują tvarkaraštį
Vaikų linija kasdien sulaukia daugiau kaip 260 vaikų ir paauglių skambučių bei žinučių. Rugsėjo pradžioje, vaikams grįžtant į mokyklas, prie įprastos kasdienybės prisideda ir nauji lūkesčiai, santykių iššūkiai, noras pritapti, jaudulys ar nerimas.
Pasak Vaikų linijos psichologės dr. Jurgitos Smiltės Jasiulionės, ne visi vaikai naujų mokslo metų pradžią išgyvena vienodai.
„Rugsėjis daugeliui šeimų yra intensyvus metas – rūpinamasi praktiniais dalykais, dienotvarke, pamokomis, veiklomis. Tačiau šalia viso to labai svarbu paklausti vaiko, kaip jis jaučiasi. Ne tik ar pasiruošė mokyklai, bet ar jam ramu, ar jis kažko laukia, ar dėl kažko nerimauja. Kartais vienas nuoširdus pokalbis gali tapti labai svarbia atrama“, – priminė dr. J. S. Jasiulionė.
Koncertu „Už vaikus“ Vaikų linija kviečia apie vaikų ir paauglių emocinę savijautą kalbėti ne tik tada, kai tampa sunku, bet ir kasdien – namuose, mokykloje, tarp draugų ar internete.
Rotušės aikštėje – muzika, bendrystė ir žinutė vaikams
Vilniaus miesto savivaldybės vicemerės Simonos Bieliūnės teigimu, sostinei svarbu prisidėti prie iniciatyvų, kurios kviečia apie vaikų ir paauglių emocinę sveikatą kalbėti atvirai ir šiuolaikiškai.
„Vilnius yra miestas, kuriame vaikai ir jauni žmonės turi jaustis matomi, girdimi ir saugūs. Todėl džiaugiamės, kad Rotušės aikštėje vyksiantis koncertas kvies ne tik susiburti, bet ir primins labai svarbią žinutę – vaikų emocinė savijauta yra mūsų visų atsakomybė. Kartais tam, kad būtume šalia, pirmiausia reikia sustoti ir išgirsti“, – sakė S. Bieliūnė.
Koncerto metu žiūrovai taip pat galės prisidėti prie Vaikų linijos veiklos skambindami trumpuoju paramos numeriu 1497.
Vieno skambučio parama – 5 eurai.
Koncertas „Už vaikus“ vyks rugsėjo 4 d. 19.30 val. Vilniaus Rotušės aikštėje ir bus tiesiogiai transliuojamas per LNK.
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