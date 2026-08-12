Nemunaitis patvirtino sieksiantis Vilniaus mero posto

„Taip, kandidatuoju į Vilniaus merus. Ir kandidatuoju tam, kad laimėčiau“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė sostinės politikas.
A. Nemunaitis teigė, jog kandidatuoti į Vilniaus merus nusprendė siekdamas pokyčių sostinėje.
„Kandidatuoju todėl, kad Vilniui reikia pokyčių – daugiau tvarkos, skaidrumo, atsakomybės ir pagarbos miestiečiams. Pastaraisiais metais daug kalbėjau apie (...) neūkiškus sprendimus, iššvaistomas galimybes, uždarą miesto valdymą ir problemas, už kurias galiausiai sumoka vilniečiai“, – dėstė jis.
„Tačiau kritikuoti neužtenka. Reikia būti pasirengusiam pačiam prisiimti atsakomybę ir parodyti, kaip galima valdyti kitaip“, – pridūrė žinią dalyvauti savivaldos rinkimuose pranešęs A. Nemunaitis.
Kai kurios politinės partijos jau anksčiau paskelbė apie savo deleguojamus narius į Vilniaus miesto merus. Liberalų sąjūdis kelia Simono Gentvilo kandidatūrą, Laisvės partija – dabartinį sostinės vicemerą, partijos pirmininką Vytautą Mitalą, Nacionalinis susivienijimas – šios politinės jėgos lyderį Vytautą Sinicą.
Į Vilniaus miesto mero postą kaip nepartinis politikas pranešė kandidatuosiantis ir Artūras Zuokas. Šiam tikslui jis steigs naują komitetą „Vilnius gali“.
Dabartinis Vilniaus miesto meras konservatorius V. Benkunskas kol kas nėra atskleidęs, ar žada siekti dar vienos kadencijos.
Lietuvos savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų pavasarį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)