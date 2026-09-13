NKVC vadovas: gaila, kad geltoną oro pavojų sukėlusio objekto nepavyko nustatyti greičiau

„Apibendrinant, manau neblogai išsiuntėme (pranešimus apie oro pavojų – BNS). Aišku, gaila, kad nepavyko dar greičiau identifikuoti, kad tai yra paukštis, o ne kažkoks objektas, kuris kelia grėsmę“, – žurnalistams sekmadienį sakė Vilmantas Vitkauskas.
Geltonas oro pavojus Vilniaus mieste ir rajone bei Trakų ir Elektrėnų rajonuose iš viso truko apie 38 minutes – nuo 12.59 iki 13.37 valandos. Buvo pakelti NATO naikintuvai.
„Gynybinė misija aktyvavosi iš Šiaulių, buvo greitai sureaguota, identifikuoti objektai“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Be to, anot jo, pranešimai gyventojams į mobiliuosius telefonus tiek apie paskelbtą geltoną oro pavojų, tiek apie jo atšaukimą, buvo išsiųsti laiku: „Minučių klausimas.“
Pasak V. Vitkausko, tai buvo proga pasitikrinti procedūras, kaip pavojaus atveju perduodama informacija ne tik įspėjimais į mobiliuosius, bet ir per radiją ir televiziją.
„Manau, kad šitas algoritmas suveikė gana neblogai“, – pabrėžė NKVC vadovas.
Anot jo, gyventojai į pavojų taip pat reagavo gana gerai, tačiau buvo kilusi dilema dėl Vilniuje sekmadienį vykusio maratono.
„Spūsčių ar nerimo nematėme. Taip buvo dilema iškilusi dėl Vilniaus maratono – apie tai buvo daug daug galvojama ir svarstoma, (...) bet organizatoriai aiškiai turėjo galvoti, kad (...) jei maršrutuose yra numatytos kažkokios priėmimo vietos (priedangos – BNS), jos jau būtų žinomos“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Paskelbus pavojų taip pat buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikti trys skrydžiai.
Geltonas pranešimo signalas reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą.
Naujausi komentarai