„O jeigu mane žudo?“: vyras audros metu negalėjo patikėti, kas nutiko

„Šeštadienį ėjau Žvėryne ir pastebėjau ant aukštos įtampos laidų didžiulę medžio šaką. Suprantu, kad tų šakų tądien niekur netrūko, tačiau vis tiek suveikė pilietinė sąmonė.
Pagalvojau, kad vis tiek reikia skambinti ir įspėti tarnybas. Aišku, tuo metu neveikė nei ESO puslapis, nei telefonai.
Kad ir kaip būtų, man vis tiek pasirodė nesaugu palikti taip viską likimo valiai. Vis tiek ta didelė šaka buvo pakibusi ant aukštos įtampos laidų mieste, virš šaligatvio, kur žmonės vaikšto. Nusprendžiau skambinti skubiosios pagalbos telefonu ir pranešti. Jeigu visi galvos, kad daug tų šakų, tai ji ten ir kabos toliau“, – pasakojo vyras.
Niekas neatsiliepė ir neperskambino
Anot jo, paskambino 112 ir laukė, kol kas nors atsilieps. Kadangi laukė ilgą laiką, bet niekas taip ir neatsiliepė, padėjo ragelį.
„Paprastai sakant, galvojau, kad perskambins, tačiau niekas neperskambino iki dabar.
Tada man kilo klausimų ne dėl tos šakos, bet apskritai dėl skubios pagalbos algoritmo. Paskui mačiau, kad kitą dieną atvyko ir sutvarkė tą šaką. Aišku, sutvarkė per 5 minutes, bet paskui lygiai 2 val. tie darbininkai sėdėjo mašinoje ir rūkė. Matyt, tai irgi atsakymas, kodėl vis dar tiek gyventojų be elektros, bet, aišku, dabar ne apie tai.
Mane labiausiai vis dėlto suneramino tas dalykas – o jeigu tai būtų ne šaka? Jeigu būtų tokia situacija, kad mane užpuolė, man pjauna galvą ir kiša į bagažinę?
Vadinasi, aš galėčiau būti išvežtas, sukapotas, o niekam prisiskambinti taip ir negalėčiau. Jeigu nori plėšti banką ar daryti kitą rimtą nusikaltimą, nebereikia ypatingai ruoštis, o tiesiog palaukti gero vėjo ir audros“, – svarstė vilnietis.
Pasak vyro, jam kilo labai daug klausimų, kodėl net ir neatsiliepus nebuvo perskambinta. Vilnietis komentavo, kad bent jau didžiosios telekomunikacijų bendrovės ir bankai yra taip susitvarkę, kad skambučiai yra sugrupuoti pagal prioritetą.
„Aš suprantu, kad audros dieną žmonės matė išrautus medžius, kybančias šakas ir savo skambučiais pakirto BPC skambučių liniją. Nors ir nesu specialistas, bet turbūt galvojant į ateitį, jeigu būtų vėl neramūs laikai, ar nereiktų kažkaip permąstyti algoritmo? Jeigu kažkas labai vyksta ir tarnyba sulaukia daugybės skambučių, tai gal reiktų kitaip technologizuoti procesus? Bankai ir telekomunikacijų bendrovės yra jau išsprendę tuos reikalus.
Jeigu būtų tokia situacija, kad mane užpuolė, man pjauna galvą ir kiša į bagažinę?
Pavyzdžiui, jeigu skambinu į banką, tai man pasako, kad jeigu skambinu elektroninės bankininkystės ar kortelių savitarnos klausimais, tai sako spausti 1.
Jeigu skambinu norėdamas užblokuoti sąskaitą, turiu spausti 2. Jeigu spaudi, kad nori užblokuoti sąskaitą, tai bankas atsiliepia kiaurą parą ir nieko nelaukia. Jeigu nori pasikonsultuoti kažkokiais mažiau svarbiais klausimais, tada klausau muzikėlės septynias minutes, kol informuoja, kad susisieks šiek tiek vėliau“, – svarstė jis.
Stebėjosi, kodėl taip viskas sutriko
Vilniečio nuomone, panašiai turėtų veikti ir 112 numeris, kad nutikus didžiuliam įvykiui skambučiai irgi būtų išskirstomi pagal temas.
„Mano pilietinis pastebėjimas: ar nevertėtų įvesti tokio algoritmo, kad jeigu vyksta kažkas tokio, masinis skambinimas, tada staiga pajungi algoritmą, ir, pavyzdžiui, spaudi 1 dėl vėjo padarinių šalinimo. Jeigu koks rimtas atvejis – spaudi 2.
Kitaip sakant, veiktų algoritmas, kad aš spaudžiu 2, jeigu mane žudo ar kažkas plėšia banką. Vadinasi, būtų taip suteikiama pirmenybė. O jeigu aš nesąžiningai paspaudžiau 2 ir manęs niekas nežudo, o aš pasakoju apie šaką, tai tiesiog galima padėti ragelį tada“, – teigė vyras.
Jis stebėjosi, kad šalyje papūtus stipresniam vėjui skubiosios pagalbos tarnyba pasimetė.
„Tai yra bendras pagalbos telefono numeris ir dėl šakų užsikimšo visa linija. O jeigu infarktas ar vaikas paspringo, ką tada? Niekas taip ir neatsilieps?
Iš tikrųjų pasidarė nejauku dėl šitos situacijos. Įdomu, kiek buvo tokių neatsakytų skambučių“, – svarstė vilnietis.
Patarė nenutraukti skambučio
Bendrojo pagalbos centro (BPC) Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vedėja Stasė Grišinienė komentavo, kad Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33 561 skambučio.
Po rekordinio šeštadienio, kai numeriu 112 skambinta 24 427 kartus, sekmadienį skambučių srautas išliko neįprastai didelis – sulaukta dar 9 134 skambučių.
„Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastai – per parą BPC sulaukė 9 134 skambučių. Vidutinis atsiliepimo laikas sekmadienį siekė 6 sekundes, o 90,9 proc. skambučių buvo atsiliepta greičiau nei per 8 sekundes. Ilgiausias laukimo laikas sekmadienį, piko metu, siekė apie 2 min.
Šeštadienį, vidutinis atsiliepimo į skambutį laikas tą parą siekė 58 sekundes, 42 proc. skambučių buvo atsiliepta greičiau nei per 8 sekundes, o ilgiausias sistemoje užfiksuotas laukimo laikas – 4 min. 22 sek.
Labai svarbu paskambinus numeriu 112 palaukti, nereikėtų nutraukti skambučio ir skambinti iš naujo – tokiu atveju skambinantysis vėl nukreipiamas į laukiančiųjų eilės galą, todėl pagalbos gali tekti laukti ilgiau. Tuomet neatmestina, kad tokia situacija galėjo būti ir šiuo konkrečiu atveju“, – nurodė ji.
Darbuotojų skaičius padidintas 30 proc.
Priešgasrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) komentavo, kad nepaisant rekordinio srauto, BPC skambučių priėmimo sistema veikė stabiliai ir nenutrūkstamai, jos veikimo sutrikimų nefiksuota.
„Svarbu atkreipti dėmesį, kad BPC gali vertinti tik tuos skambučius, kurie pasiekė centro skambučių priėmimo sistemą. Savaitgalį visi skambinantieji, kurių skambučiai pasiekė BPC sistemą, buvo sujungti su operatoriumi. Dėl audros galėjo būti sutrikusi mobiliojo ryšio operatorių infrastruktūra, todėl atskirais atvejais skambutis galėjo BPC sistemos apskritai nepasiekti. Tokių atvejų BPC savo sistemose nemato, jų statistikos neturi ir plačiau pakomentuoti negali“, – teigė PAGD atstovai.
Anot PAGD, numeris 112 skirtas skubiosios pagalbos prašymams, kai kyla reali grėsmė žmogaus gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui.
„Iki operatoriui atsiliepiant BPC neturi informacijos nei apie skambučio priežastį, nei apie situacijos pobūdį, todėl laukiančių skambučių pagal pagalbos poreikį prioritetizuoti nėra galimybės. Atsiliepęs operatorius įvertina situaciją ir pagalbos poreikį bei informaciją perduoda atitinkamoms skubiosios pagalbos tarnyboms pagal nustatytus reagavimo algoritmus.
Įvertinus sinoptikų prognozes ir galimą skambučių srauto augimą, BPC darbuotojų skaičius savaitgaliui iš anksto buvo padidintas 30 proc.“, – komentavo PAGD atstovai.
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