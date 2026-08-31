 Iš pareigų traukiasi Vilniaus vystymo kompanijos direktorė

Iš pareigų traukiasi Vilniaus vystymo kompanijos direktorė

2026-08-31 11:10
ELTOS inf.

Vilniaus vystymo kompaniją bendru sutarimu palieka trejus metus jai vadovavusi Laura Joffė.

L. Joffė.
L. Joffė. / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip pranešė įmonė, kol bus paskirtas naujas vadovas, bendrovei laikinai vadovaus valdybos pirmininkas Mantas Kuncaitis.

„Valdyba dėkoja Laurai už jos vadovavimo laikotarpiu nuveiktus darbus ir svarų indėlį į įmonės augimą. Per šį laikotarpį reikšmingai išaugo bendrovės įgyvendinamų projektų portfelis, pradėtas mūsų regione išskirtinis mokyklų finansavimo projektas, o Vilniaus vystymo kompanija dar labiau įsitvirtino kaip profesionali ir atsakinga organizacija“, – pranešime cituojamas M. Kuncaitis.

Pasak jo, dabar bendrovė žengia į kitą raidos etapą, kuriame daugiau dėmesio bus skirs sistemiškumui stiprinti, siekiant užtikrinti spartesnį ir nuoseklesnį projektų įgyvendinimą.

Naujojo įmonės vadovo atranką numatoma paskelbti artimiausiu metu.  

Vilniaus viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija šiuo metu rūpinasi daugiau nei 200 sostinės projektų, kurių vertė – apie 1 mlrd. eurų.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus vystymo kompanija
direktorė
įmonės vadovas
atranka

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