Pasakas vaikams darželiuose skaitantiems Vilniaus senjorams – tarptautinis pripažinimas

Balsuoti už projektus galima čia iki spalio 24 d. Pirmoje balsavimo kategorijoje „Ageing and Long-Term Care Excellence Award“ reikia rinktis projektą pavadinimu „Connecting Generations through Fairy Tales“.Vienas asmuo gali balsuoti tik vieną kartą.
„Sekdami pasakas senjorai jaučiasi reikalingi – jie noriai įsitraukia į kūrybinę veiklą, kartu atgaivina gal kiek primištus bendravimo įgūdžius ir patiria nuoširdų vaikų dėmesį. Tai padeda stiprinti senjorų savivertę, suteikia rutinos kasdienybei. Be to, pasakų sekimas tampa ir labai prasminga savanorystės forma, padedančia lavinti atmintį ir skatinančia bendravimą tarp vaikų ir senjorų“, – sakė Fabijoniškių socialinių paslaugų namų direktorė Anželika Žolnerukaitė.
Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose gyvenantys senjorai bent kartą per savaitę lankosi Vilniaus lopšeliuose-darželiuose ir seka pasakas. Skaičiuojama, kad į šią veiklą nuo metų pražios įsitraukė 22 senjorai, kurie drauge aplankė net 25 sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
A. Žolnerukaitė pažymi, kad senjorai labai džiaugiasi būdami šių apdovanojimų nominantais: „Senjorai nori, kad jų patirtis pasiektų kuo daugiau žmonių – kad ir kiti senjorai pamatytų, kiek džiaugsmo ir prasmės suteikia pasakų sekimas bei savanorystė darželiuose“.
Kasmetinių Europos socialinių paslaugų apdovanojimų metu pripažįstam išskirtiniai pasiekimai socialinių paslaugų srityje, atkreipiant dėmesį į sėkmingus naujus metodus ir nepaprastą nuolatinį viešųjų socialinių paslaugų valdytojų, finansuotojų, planuotojų ir teikėjų darbą. Šiemet organizuojamų apdovanojimų tema – ilgalaikių pokyčių kūrimas.
Projektas-laimėtojas paaiškės lapkričio 13 d. Madride, Ispanijoje vyksiančios apdovanojimų ceremonijos metu.
