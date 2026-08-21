Pasakė, kada prasidės Vytauto Didžiojo palaikų paieškos tyrimai Katedroje

„Tyrimus ketinama bus pradėti vykdyti šį ankstyvą rudenį. Mes kalbame apie minimalius invazinius tyrimus su mintimi paimti mėginius ir bandyti pradėti nustatyti, ar toje vietoje galimai yra Vytauto Didžiojo palaikai“, – žurnalistams Trakuose penktadienį sakė L. Alsys.
Anot jo, kiek anksčiau vykusio vizito Ukrainoje metu jis su vietos valdžios atstovais kalbėjosi apie galimybę Pečerų lauroje Kyjive atverti kriptas, iš kurių būtų paimami Gediminaičių (Olelkaičių) DNR mėginiai, siekiant nustatyti, ar Vilniaus katedroje galimai esantys palaikai yra Vytauto Didžiojo.
„Mums reikia DNR pavyzdžio, kad galėtume nustatyti giminystės ryšį, ar tie mėginiai, kuriuos mes paimsime Vilniuje, galimai gali būti Vytauto Didžiojo“, – sakė jis.
„Ruošiamasi tiems tyrimams. Reikia turėti visą žvalgybinę informaciją, visas hipotezes išsikelti – tai yra toks mokslinis darbas. Pasiruošti tiems minimaliems invaziniams tyrimams, nes vis tik mes kalbame apie jautrų paveldo objektą, kuriame tyrimus vykdyti, reikia tokio išsamaus ir gero pasiruošimo. Tai, mano žiniomis, ta pasiruošimo stadija būtent pačiam tyrimų vykdymui vyksta ir rudenį prasidės“, – akcentavo ministras.
Tiek L. Alsys, tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį lankėsi Trakuose, kuriuose domėjosi Vytauto Didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvomis ir jų eiga.
Trakuose Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ketinama iki 2030 metų, kuriuos Seimas yra paskelbęs Vytauto Didžiojo metais, pastatyti ir paminklą.
Būtent tais metais Lietuva minės 600-ąsias Vytauto Didžiojo mirties metines, jo atminimui įamžinti pasirinktas būtent Trakų kraštas, nes jis gimė Senuosiuose Trakuose, kurie viduramžiais buvo vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumo centrų ir istorinė sostinė.
Premjeras penktadienį apžiūrėjo vietą Karaimų saloje, kurioje numatoma pastatyti paminklą, o žurnalistams, be kita ko, teigė besiviliantis, kad valstybė ras tinkamus ir deramus finansus, jog įvairūs tyrimai, susiję su kunigaikščiu – polichrominiai, architektūriniai, archeologiniai – įvyktų.
„Reikia atkreipti deramą dėmesį, kad ir čia, ir su palaikų paieška, kad mes judėtume į priekį ir turėtume rezultatą ir kad galėtume 2030 metais pasidžiaugti. (...) Džiugu, kad susidomėjimas Vytautu Didžiuoju ir įvairūs aspektai, susiję su jo įamžinimu, palaikų atradimu, kelia visuomenės susidomėjimą, aš manau, kad deramą dėmesį rasime“, – žurnalistams sakė premjeras.
Be kita ko, vizito metu taip pat pažymėta Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčios ir piliavietės reikšmė.
Bažnyčia ir vienuolynas pastatyti buvusios pilies teritorijoje, siejamoje su Vytauto Didžiojo gimimo vieta, todėl kalbėta apie jos sutvarkymo svarbą ne tik religinei bendruomenei, bet ir istoriniam bei kultūriniam pažinimui, aptartas istorinių, archeologinių tyrimų ir tvarkybos darbų poreikis.
BNS skelbė, kad liepą Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos.
Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turįs įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų – Aleksandro, Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės – palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto Didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl.
Gegužės viduryje S. Poderis pareiškė, kad Vytauto Didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje, buvusiame Vazų įėjime, Kazimiero koplyčios pamate, Mauzoliejaus vakarinėje sienoje.
Vytautas Didysis (apie 1350–1430 m.) Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą įgijo 1392 metais ir šalį valdė iki savo mirties. Su jo vardu siejamas bajorijos stiprėjimas, krikščionių Bažnyčios įsitvirtinimas, gotikinės architektūros ir raštingumo plitimas, pakantumas kitatikiams, LDK simbolių ir pinigų atsiradimas, sėkmingi karai su kaimyninėmis valstybėmis, didžiausia kada nors turėta Lietuvos teritorija.
Jis vadovavo Lietuvos ir Lenkijos kariuomenei Žalgirio mūšyje 1410 metais, per jį palaužta Vokiečių ordino karinė galia.
(be temos)