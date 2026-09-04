Pašilaičiuose – anksčiau niekur nematyti kelio ženklai: paaiškėjo, kas laimėjo piešinių konkursą

Skatinant visų eismo dalyvių atidumą, įvairiomis spalvomis išmarginta ir važiuojamoji gatvės danga prieš perėjas bei pėstiesiems ir dviratininkams skirti takai.
Siekiant darnaus judumo tema sudominti kuo daugiau įvairaus amžiaus vilniečių, vasaros pradžioje pradinių klasių mokiniai (6–10 metų amžiaus) buvo kviečiami dalyvauti kelio ženklų piešinių konkurse. Savo darbuose vaikai vaizdavo, ką jiems reiškia saugus judėjimas, kelių eismo taisyklės, jų laikymasis ir pan.
Iš kelių dešimčių piešinių kelio ženklais virto Rusnės (9 m.), Meidos (10 m.), Karolio (8 m.) ir Marko (9 m.) darbai. Juose vaikai vaizdavo pėsčiųjų perėją saugiai kertančius gyvūnus: zebrą, kiškį, antį su ančiukais, o vairuotojams siuntė žinutę ir prašė neskubėti, būti atidiems, kelyje arba šalia pamatyti mokyklinukus ir darželinukus.
Geriausių kelio ženklų piešinių autoriams bus įteiktos Vilniaus miesto savivaldybės ir projekto „Gatvės visiems“ dovanos. Su laimėtojais ir visais konkurso dalyviais bus susisiekta asmeniškai.
„Medeinos gatvėje įgyvendinami pokyčiai yra skirti užtikrinti pirmiausia, čia įsikūrusias ugdymo įstaigas lankančių vaikų saugumą. Todėl projekto komanda dar vasaros pradžioje nusprendė kelio ženklų, kuriuos neabejotinai pastebėtų automobilių vairuotojai, piešimą patikėti būtent mokinukams.
Mūsų komandą nustebino vaikų kūrybiškumas, tačiau piešiniuose pastebėjome ir neraminantį dalyką. Nemažoje dalyje piešinių vaizduojamos pėsčiųjų perėjos, kas gali reikšti, kad kirsdami gatvę tam skirtose vietose vaikai vis tiek jaučiasi nesaugūs“, – sakė projekto „Gatvės visiems“ Vilniaus komandos vadovė Birutė Jatautaitė.
B. Jatautaitė pridūrė, kad vaikai – judrūs ir išsiblaškę, todėl tiek šventinę naujų mokslo metų dieną, tiek visą mėnesį būna mažiau atidūs: „Galima tikėtis, kad prieš bėgdami per kelią ar bet kokioje kitoje eismo situacijoje, jie nebūtinai sustos įvertinti, ar saugu, ar geriau stabtelėti ir palaukti, kol automobilis pravažiuos“.
Dėl to šiuo metų laiku rekomenduojama daugiau dėmesio skirti ne tik vaikų edukacijai – priminti jiems, kaip saugiai kirsti gatvę, apsidairyti į abi puses ir eiti per perėją tik sustojus transporto priemonėms.
Eismo saugumą didinantys sprendiniai
Šioje Medeinos gatvės atkarpoje taip pat įgyvendinti ir kiti eismo saugumą didinantys pokyčiai – eismo juostų trajektorijos aiškiau atskirtos „bitutėmis“, pėsčiųjų perėjos pažymėtos švieselėmis, prieš jas esanti važiuojamosios dangos dalis išpiešta spalvotas apskritimais. Projekto komandos nariai pažymi, kad tai nėra vien dekoratyvinis elementas.
„Spalvotų apskritimų tikslas – vizualiai išskirti vietą, kurioje vairuotojai turi būti ypač atidūs, sumažinti gatvės tranzitiškumo pojūtį ir paskatinti intuityviai mažinti greitį. Toks sprendinys ypač tinkamas prie mokyklų, darželių ir kitose vietose, kur daug pėsčiųjų bei vaikų.
Apskritimų motyvas pasirinktas kaip lengvai atpažįstamas ir įvairiose miesto erdvėse pritaikomas vizualinis elementas. Todėl panašius ženklinimo principus planuojama naudoti ir kitose Vilniaus vietose, kur norime aiškiai parodyti vairuotojui: čia keičiasi gatvės aplinka, čia reikia sulėtinti ir skirti daugiau dėmesio pažeidžiamiausiems eismo dalyviams“, – teigė ekspertai.
Pratęsiant Medeinos pradinės mokyklos teritorijoje spalvomis išskirtų judėjimo zonų plotą, ryškūs piešiniai atsirado ir ant pėstiesiems bei dviratininkams skirtų takų.
Kiek anksčiau šiemet Medeinos gatvėje buvo įrengta žalioji erdvė, pakeitusi nelegalų automobilių parkavimą žaliojoje zonoje. Buvo demontuotos perteklinės kietosios dangos, įrengti želdymai, įvairaus amžiaus gyventojams ir Pašilaičių mikrorajono svečiams skirta poilsio erdvė.
Projekto komanda pabrėžia, kad vien švietimo nepakanka – gyventojų įpročius keičia ir saugi, patogi bei tam pritaikyta aplinka. Todėl kalbant apie darnų judumą, svarbu ne tik edukuoti gyventojus ir vairuotojus apie keliavimo pėsčiomis, dviračiu ar viešuoju transportu naudą, bet ir kurti sąlygas šiuos pasirinkimus įgyvendinti kasdien.
„Fiziniai aplinkos pokyčiai leidžia saugiau ir patogiau kirsti gatvę tiek vaikams, atvykstantiems į ugdymo įstaigas, tiek visiems aplinkinių kaimynysčių gyventojams. Tik derindami infrastruktūros sprendimus su gyventojais, o tuo pačiu ir juos šviesdami, galime kurti saugesnę ir darnesnę kasdienio judėjimo aplinką“, – sakė projekto komanda.
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