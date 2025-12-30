Pasinaudoti paskata liko tik dvi dienos

Pasiūlymas galioja tik deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniuje bei užpildžiusiems specialią paraišką www.tapkvilnieciu.lt iki gruodžio 31 d.
„Deklaravus gyvenamąją vietą mieste, kuriame jau gyveni, niekas iš esmės nepasikeičia. Nors ir formalus, šis veiksmas yra ypač svarbus – tai lemia miesto biudžetą ir investicijas į visų mūsų patogumą: nuo remontuojamų gatvių iki patogesnių sveikatos priežiūros paslaugų. Vilniuje gyvenančius neoficialiai, o ypač tuos, kurie savo ateitį mato sostinėje, raginu žengti šį simbolinį žingsnį dar šiemet, kad spėtumėte pasinaudoti miesto siūlomomis dovanomis bei finansine paskata“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Kiekvienas Vilniuje deklaravęs gyvenamąją vietą į bendrą biudžetą vidutiniškai atneša apie 1145,5 eurų per metus. Tai sąlyginis 2025 metų planinis skaičius – kasmet šis rodiklis kinta. Nuo kiekvieno gyventojo sumokamo gyventojų pajamų mokesčio priklauso maždaug pusė miesto biudžeto. Taip kiekvienas gyventojas prisideda prie investicijų į miestą, kurio paslaugomis naudojasi kasdien.
Į paskatą gali pretenduoti tik pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nebuvo registruoti sostinėje per pastaruosius dvejus metus.
Daugiau tokios galimybės nebus
Rugsėjo 25 d. startavusi kampanija „Tapk vilniečiu“ artėja prie pabaigos – liko mažiau nei 48 val. deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje ir gauti ne tik dovanų rinkinį, bet ir galimybę susigrąžinti iki 1 tūkst. eurų. Tai svarbi žinia laukiantiems „patogesnio“ laiko, nes ateityje tokių pasiūlymų kol kas nenumatoma.
Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra sudėtingas – tai galima padaryti tiek internetu, tiek atvykus fiziškai į seniūniją arba savivaldybę. Deklaruodami gyvenamąją vietą internetu, per el. valdžios vartus, užtruksite vos kelias minutes. Deklaruojantis šiuo būdu turėsite pateikti būsto savininko asmens kodą ir sulaukti jo patvirtinimo, kad išties gyvenate ten, kur deklaruojatės.
Užsukti į savivaldybę rekomenduojama tiems, kurie gyvena bendrabutyje arba nesulaukia savininko patvirtinimo. Tokiu atveju tereikia su savimi turėti nuomos sutartį bei asmens dokumentą – taip seniūnijos arba savivaldybės darbuotojas jus užregistruos. Svarbu žinoti, kad nuomos sutartis yra oficialus leidimas gyventi, taip pat suteikiantis teisę deklaruoti savo gyvenamąją vietą, todėl atskiro savininko leidimo nereikia.
Deklaravus gyvenamąją vietą svarbu nepamiršti užpildyti specialią paraišką www.tapkvilnieciu.lt – tik tokiu atveju bus galima atsiimti priklausančias dovanas ir gauti galimybę susigrąžinti mokesčius.
Dovanų rinkinys – sausio mėnesį
Piniginė paskata naujiems vilniečiams bus skiriama pirmus dvejus metus po gyvenamosios vietos deklaracijos – išmoka sudarys 50 proc. sumokėto GPM, tačiau ne daugiau nei 500 eurų per metus.
Išmokos bus mokamos dviem etapais:
- Pirmoji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2026 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- Antroji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2027 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Šiuo laikotarpiu gyvenamąją vietą galima keisti tiek kartų, kiek svarbu, kad adresas ir toliau priklausytų Vilniaus miesto savivaldybei.
