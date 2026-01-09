Perspėja: dėl gausaus snygio eismo sąlygos sostinėje sudėtingos

„Šiuo metu Vilniuje sninga ir pusto, oro temperatūra apie –10. Eismo sąlygos sudėtingos, snygis gali tęstis iki rytojaus ryto“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Grinda“.
Pasak įmonės, dar vidurnaktį pradėti gatvių valymo darbai bus tęsiami visą dieną.
„Nepertraukiamai dirbame visą laiką“, – LRT radijui pabrėžė „Grindos“ teritorijų priežiūros komandos vadovė Dana Jasilionytė.
„Jeigu turime galimybę dirbti nuotoliu dėl saugumo, tą ir patartume padaryti“, – pažymėjo ji.
Šiuo metu valomos pagrindinės miesto gatvės, vėliau bus tvarkomos mažesnio intensyvumo gatvės.
Savo ruožtu savivaldybės susisiekimo įmonė „Judu“ pranešė, kad dėl vietomis susidariusių slidžių kelio atkarpų galimi viešojo transporto vėlavimai.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad penktadienio dieną vietomis, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vyraus šiaurės rytų, šiaurės vėjas, jo gūsiai sieks 9–14 m/s, kai kur –15–17 m/s. Oro temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių šalčio.
