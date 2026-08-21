Piketas „Vilniaus rajonas be pedofilų garbinimo“ nepadarė įtakos tarybos sprendimui

Už projekto pateikimą balsavo 12 tarybos narių, 7 buvo prieš, 11 susilaikė.
Prieš tarybos posėdį prie savivaldybės buvo surengtas piketas „Vilniaus rajonas be pedofilų garbinimo“. Jo dalyviai ragino pervadinti kardinolo Henriko Gulbinowicziaus, kurį Vatikanas nubaudė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą ir pedofilijos slėpimą, vardu pavadintas gatves ir atimti jam suteiktą Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.
Pristatydamas projektą Laisvės partijos atstovas D. Ilkevičius teigė, kad Vilniaus rajone iki šiol nėra nuoseklaus ir skaidraus mechanizmo, pagal kurį būtų peržiūrimi jau esami paminklai, atminimo lentos, gatvių ir viešųjų erdvių pavadinimai bei suteikti garbės piliečio vardai.
„Turime mechanizmą, kaip suteikiame pavadinimus, bet neturime aiškaus mechanizmo, kaip peržiūrime, jei susiklosto vienokia ar kitokia probleminė situacija“, – tarybos posėdyje sakė D. Ilkevičius.
Pasak jo, ryškiausias tokios situacijos pavyzdys – H. Gulbinowicziaus įamžinimas Vilniaus rajone.
„Jo vardu vis dar vadinamos mūsų rajono gatvės, jam iki šiol yra paliktas Vilniaus rajono garbės piliečio vardas, nepaisant Šventojo Sosto atlikto tyrimo ir pritaikytų drausminių sankcijų, susijusių su kaltinimais dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kitais itin rimtais pažeidimais“, – kalbėjo politikas.
Jo vardu vis dar vadinamos mūsų rajono gatvės, jam iki šiol yra paliktas Vilniaus rajono garbės piliečio vardas, nepaisant Šventojo Sosto atlikto tyrimo ir pritaikytų drausminių sankcijų, susijusių su kaltinimais dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kitais itin rimtais pažeidimais.
D. Ilkevičius pabrėžė, kad siūloma komisija būtų nagrinėjusi ne tik H. Gulbinowicziaus atvejį. Pasak jo, Vilniaus rajone kyla klausimų ir dėl kitų istorinės atminties objektų, tarp jų – sovietinių paminklų bei Jurijaus Gagarino gatvės pavadinimo.
Politiko teigimu, komisija turėtų įvertinti esamą situaciją ir nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų sprendžiami istorinės atminties klausimai.
„Tie kriterijai turėtų numatyti, kad savivaldybės sprendimai atitiktų demokratines vertybes, istorinį teisingumą, visuomenės interesą bei elementarius etikos ir moralės principus“, – sakė D. Ilkevičius.
Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS) priklausantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Tadeuszas Andrzejewskis suabejojo naujos komisijos reikalingumu. Pasak jo, savivaldybėje jau veikia komisija, kurios funkcijos galėtų dubliuotis su siūlomo naujo darinio veikla.
D. Ilkevičius atsakė, kad esama komisija pirmiausia orientuota į pavadinimų ir garbės vardų suteikimą, o jo siūloma komisija būtų skirta jau priimtų sprendimų peržiūrai. Politikas teigė esantis pasirengęs diskutuoti ir dėl šių funkcijų sujungimo.
Savo ruožtu kitas LLRA-KŠS atstovas Vilniaus rajono savivaldybės taryboje Waldemaras Urbanas teigė, kad projektą reikėtų geriau parengti. Pasak jo, kartu su projektu nepateiktas būsimos komisijos veiklos reglamentas ir tvarka, taip pat kyla klausimų dėl jos sudėties ir narių kompetencijų.
„Galbūt tą projektą reikia labiau išdiskutuoti ir nešti iš pradžių diskusijai, darbo grupei tam tikrai, o ne va taip neišdirbtą, neparuoštą, be reglamento, be tvarkos“, – kalbėjo jis.
Jis taip pat kėlė klausimą, ar keičiantis politinei daugumai naujos sudėties komisijos nepradėtų peržiūrėti ankstesnių kadencijų sprendimų.
D. Ilkevičius tikino, kad tokios grėsmės nemato, o komisija savo darbe galėtų remtis atitinkamų sričių ekspertų išvadomis. Anot jo, komisija būtų laikina ir iki metų pabaigos turėtų išspręsti šiuo metu esančius probleminius klausimus.
Po balsavimo tarybos narys socialdemokratas Martynas Motuzas kritikavo projekto nepalaikiusius kolegas, teigdamas, kad ieškoma priežasčių iniciatyvai nepritarti.
D. Ilkevičius savo ruožtu apgailestavo dėl balsavimo rezultato.
„Gaila, kad nenorite pažiūrėti į faktus ir gaila, kad platesniame kontekste nematote būtent asmenų, kurie buvo išnaudoti H. Gulbinowicziaus“, – sakė politikas.
Jis išreiškė viltį, kad savivaldybė ateityje vis tiek ras būdą išspręsti su šio dvasininko įamžinimu susijusius klausimus.
ELTA primena, kad 2020 m. Šventasis Sostas, atlikęs tyrimą dėl kardinolui H. Gulbinowicziui pareikštų kaltinimų, skyrė jam drausmines sankcijas. Kardinolui buvo uždrausta dalyvauti bet kokiose viešose religinėse apeigose ar susitikimuose, naudoti vyskupo insignijas, taip pat atimta teisė į laidotuvių apeigas ir palaidojimą katedroje. Jam taip pat nurodyta skirti atitinkamą pinigų sumą Bažnyčios fondui, remiančiam seksualinio išnaudojimo aukas.
Vilniaus rajone iki šiol yra H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių, jam tebėra suteiktas ir Vilniaus rajono garbės piliečio vardas.
2025 m. rugsėjį D. Ilkevičius tarybai siūlė atimti iš kardinolo garbės piliečio vardą, tačiau iniciatyvai nepritarta. Šių metų balandį taryba nepritarė ir D. Ilkevičiaus siūlymams pakeisti H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių pavadinimus Nemenčinėje bei Buivydžių seniūnijoje.
Dėl gatvių pavadinimų kilo ir teisinis ginčas. Vyriausybės atstovė pareikalavo, kad savivaldybė spręstų H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių klausimą, o savivaldybei jų nepervadinus ginčas persikėlė į teismą.
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