 Prancūzas Vilniuje bėgs 27 kilometrus už pirmojo tipo diabetu sergančių žmonių teises

Prancūzas Vilniuje bėgs 27 kilometrus už pirmojo tipo diabetu sergančių žmonių teises

2026-08-08 08:27
BNS inf.

Vilniuje šeštadienį prancūzas Hakaroa Vallee (Hakaroa Valė) bėgs 27 kilometrus, taip siekdamas atkreipti dėmesį į pirmojo tipo diabetą, skatinti ankstyvą šios ligos diagnostiką ir kovoti su lėtinėmis ligomis sergančių žmonių diskriminacija.

<span>Prancūzas Vilniuje bėgs 27 kilometrus už pirmojo tipo diabetu sergančių žmonių teises</span>
Prancūzas Vilniuje bėgs 27 kilometrus už pirmojo tipo diabetu sergančių žmonių teises / Asociatyvi M. Čirbos/BNS nuotr.

Kaip teigia Prancūzijos ambasada Lietuvoje, diabetu sergantis studentas Lietuvoje įveiks vieną iš 27 savo iniciatyvos „Just Did It“ etapų. Vasarą jis per 27 dienas planuoja nubėgti po 27 kilometrus kiekvienoje iš 27 Europos Sąjungos sostinių.

Organizatorių teigimu, iniciatyva siekiama didinti visuomenės informuotumą apie pirmojo tipo diabetą, skatinti sportą kaip sveikatos stiprinimo priemonę bei atkreipti dėmesį į žmonių, gyvenančių su lėtine liga ar nematoma negalia, teises.

Jau beveik dešimtmetį H. Vallee aktyviai gina pirmojo tipo diabetu sergančių žmonių teises, bendradarbiauja su Prancūzijos ir Europos institucijomis, siekdamas didinti visuomenės informuotumą ir prisidėti prie teisinių bei visuomenės požiūrio pokyčių.

„Noriu sportinį iššūkį paversti prasminga ir matoma žinute, kurią galėtų skleisti šeimos, artimieji, jaunimas ir plačioji visuomenė“, – pranešime teigė H. Vallee.

Pasak organizatorių, bėgimas prasidės 8 val. prie Seimo, prie iniciatyvos kviečiama prisijungti ir visuomenė – norintieji galės kartu nubėgti dalį maršruto.

Šiame straipsnyje:
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