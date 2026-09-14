Prasideda ilgai laukta šlaito transformacija Žirmūnuose: išrinktas sutvarkymo rangovas

Žirmūnuose bus transformuojama gyventojų intensyviai naudojama, bet nesutvarkyta 1,8 ha ploto teritorija ties S. Žukausko g. 21,22,23 namais.
„Nors gyventojai šį šlaitą ir pušyną naudoja kasdieniams maršrutams ar neformaliam poilsiui, vieta iki šiol nėra nei saugi, nei tinkamai pritaikyta žmonių poreikiams. Jau visai netrukus ši viešoji erdvė atsiskleis visiškai kitomis spalvomis – taps patogia, saugia ir patrauklia vieta aktyviam bei ramiam gyventojų laisvalaikiui“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vienas ryškiausių naujosios erdvės akcentų – šlaito viršutinėje terasoje įrengiamas medinis pėsčiųjų takas su apžvalgos aikštele. Jis ne tik sujungs skirtingas teritorijos dalis, bet ir taps savotišku patyrimų maršrutu – vingiuojantis tarp medžių, prisitaikantis prie esamų kamienų, vakare subtiliai apšviečiamas. Iš jo atsiveria vaizdas į Antakalnio panoramą.
Žemiau, greta Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos stadiono, formuojama aktyvaus sporto zona – čia atsiras lauko treniruokliai, parkūro aikštelė, tinklinio aikštelės.
Šlaito viduryje suplanuota bendruomenės pieva su amfiteatru – nedidelė terasa su mediniais suolais skirta poilsiui, mažiems renginiams ar neformaliems susibūrimams. Greta atsiras gultai, veja piknikams ar tiesiog ramiam poilsiui.
Atnaujinus viešąją erdvę, ilgai naudotus pramintus takus pakeis aiški trasų sistema. Vienose vietose takai taps mediniais laiptais ant polių, saugančiais medžių šaknis, kitur – švelnaus nuolydžio serpentinais, pritaikytais ir žmonėms su vežimėliais ar judėjimo negalia. Visa takų infrastruktūra sukurta taip, kad būtų maksimaliai prieinama ir neardytų reljefo.
„Skyrėme daug dėmesio tam, kad sudėtingas šlaito reljefas būtų sutvarkytas išlaikant jo natūralumą, tačiau kartu taptų patogiai prieinamas visiems. Sprendimus grindėme vietos gyventojų įpročiais ir siekiu išsaugoti vertingiausius šios teritorijos elementus – brandžius želdinius, pušyną ir net šimtametę liepą, kurie ir kuria šios vietos išskirtinumą“, – teigė sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos Projektavimo ir statybos valdymo departamento direktorius Jonas Stravinskas.
Vaikų žaidimų aikštelė numatyta toje pačioje vietoje, kur vaikai žaidžia dabar – tik kur kas kokybiškesnė ir labiau integruota į aplinką. Ji padalinta į dvi skirtingas zonas: vienoje bus spalvota guminė danga ir dinamiški, saugūs įrenginiai, kitoje – smėlio aikštelė su medinėmis platformomis, hamaku ir pavėsine.
Aplink žaidimų zoną suplanuotas ilgas apželdintas suolas, kuris ne tik formuoja aiškų erdvės perimetrą, bet ir suteikia tėvams patogią vietą būti šalia vaikų pavėsyje.
„S. Žukausko skvero projektas – dar vienas iššūkis ir galimybė mūsų komandai sukauptą patirtį pritaikyti kuriant kokybišką ir ilgalaikę miesto infrastruktūrą. Įgyvendinant viešųjų erdvių ir kitus projektus mums svarbus visas procesas – nuo užtikrinto darbų planavimo ir koordinavimo iki kokybės, terminų bei išpildyto galutinio rezultato. Tikimės, kad atnaujintas skveras taps funkcionalia ir jaukia Žirmūnų mikrorajono traukos vieta, kuria kasdien naudosis ir džiaugsis vietos bendruomenė“ – teigė bendrovės „Gerbūvio projektai“ projektų vadovas Gediminas Švambaris.
Didelis dėmesys projekte skiriamas želdynams. Projektavimo etape atliktas arboristinis vertinimas atskleidė, kad planuojamoje teritorijoje auga keli šimtai medžių. Įvertinus jų būklę, buvo pašalinti keli saugotini medžiai – viena pušis ir du klevai. Daugumai likusių medžių atlikti genėjimo darbai.
Teritorija bus papildyta naujais želdiniais: numatyta pasodinti medžius (tarp jų beržus, gluosnius, kriaušes, klevus ir pušis), taip pat medžiakrūmių ir krūmų.
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