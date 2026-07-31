Premjeras: Vyriausybė į Vilniaus šiukšlių krizę nėra linkusi kištis

Pasak jo, situaciją išspręsti turi sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC).
„Tikėtina, kad įvairūs teisiniai procesai ir ginčai gali vykti, bet kol kas Vyriausybė tame nei dalyvauja, nei planuoja kištis. Manau, kad palikime tą aštuonioms regiono savivaldybėms, Vilniaus atliekų tvarkymo centrui ir operatoriams ir tikėkimės, kad visi ginčai nesispręs vien tiktai politiniais lozungais, pasisakymais spaudai ir panašiai. Kad jie turės teisinį kelią“, – portalui „Delfi“ penktadienį sakė M. Sinkevičius.
„Tai regiono atliekų tvarkymo centro reikalas išsiaiškinti su buvusiu operatoriumi, su naujais operatoriais. Man esmingai svarbu, kad tas klausimas deeskaluotųsi, kad neturėtume nei kvapų, nei ekologinių situacijų nei Vilniaus regione, nei kažkur Lietuvoje“, – kalbėjo jis.
Vilniaus šiukšlių krizę su sostinės meru Valdu Benkunsku ketvirtadienį aptaręs ministras pirmininkas teigė įžvelgiantis, kad situacija yra sprendžiama: „Panašu, kad ta situacija deeskaluojasi.“
Jis pabrėžė, jog Vyriausybė, prireikus, Vilniaus regionui pagalbą suteiks.
„Kol kas matyčiau, kad ta situacija gerėja, bet Vyriausybė ir ypač Aplinkos ministerija situaciją stebės ir yra pasiruošusi padėti regionui, jeigu tokios pagalbos prireiks“, – teigė M. Sinkevičius.
Liepos viduryje M. Sinkevičius sakė, kad šiukšlių krizė Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo, todėl Vyriausybėje dėl to vyko pasitarimas.
Kaip rašė BNS, šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
Trečiadienį teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas.
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