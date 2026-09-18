Prie Baltojo tilto – intensyvūs darbai: siekiama išsaugoti renginių pievą

„Baltojo tilto pieva yra viena aktyviausiai renginiams naudojamų miesto erdvių. Per pastaruosius metus tapo akivaizdu, kad esama infrastruktūra yra nepakankama tokiam renginių kiekiui – trūko oficialaus privažiavimo, todėl vilkikai keliaudavo per veją ir jos būklė labai suprastėjo. Įrengus atskirą privažiavimą sunkvežimiams ir zoną maisto furgonėliams, renginių metu pieva bus apsaugoma, taip pat bus išvengta pėsčiųjų ir dviračių takų užstatymo. Tikimės, kad atkūrus veją, žmonės grįš į pievą ilsėtis, sportuoti ir kitaip leisti laiką“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Naujas privažiavimas pritaikomas sunkvežimiams, atvežantiems scenas, techninę įrangą ir kitą renginiams reikalingą inventorių.
Jo plotis ir kiti sprendiniai derinti atsižvelgiant į renginių organizatorių poreikius.
Darbų metu pertvarkoma ir praplečiama esama betoninių trinkelių danga, įrengiama apsisukimo aikštelė bei aptarnaujančiojo transporto stovėjimo zona.
Prie įvažiavimo taip pat įrengiama atskira mobiliųjų maisto furgonų zona su elektros tiekimu – taip renginių metu jie neužims pėsčiųjų ir dviračių takų.
Ne renginių metu privažiavimas bus skirtas tik pėstiesiems – automobilių eismas čia nebus leidžiamas. Baltojo tilto „food hall“ aptarnavimas, kaip ir iki šiol, vyks per Tolerancijos gatvę.
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