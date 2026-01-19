Prie „Gijų“ grupės prisijungė dvi sostinės įmonės

Tokį sprendimą inicijavo Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama efektyviau planuoti ir įgyvendinti miesto energetikos bei infrastruktūros projektus, pranešė bendrovė.
Šiam sprendimui Vilniaus miesto taryba pritarė dar praėjusių metų lapkričio mėnesį.
„Grupės modelis ir įmonių sinergijos leidžia sujungti kompetencijas ir planuoti sprendimus sistemiškai – taip kuriame didesnę vertę miestui ir jo gyventojams“, – pranešime sakė „Gijų“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
Teigiama, kad veikdamos grupėje, įmonės galės geriau koordinuoti investicinius projektus – nuo energetikos infrastruktūros iki viešųjų erdvių modernizavimo.
Prie grupės jungiamos įmonės išliks atskiros ir savarankiškos, o paslaugų teikimas gyventojams nesikeis. Pokyčiai bus įgyvendinti etapais iki 2027 metų.
