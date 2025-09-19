 Primena vilniečiams: senus viešojo transporto bilietus reikėtų aktyvuoti iki rugsėjo galo

2025-09-19 11:03
Pranešimas spaudai

JUDU primena keleiviams, kad viešojo transporto bilietus įsigytus iki liepos 1d., rekomenduotina aktyvuoti iki rugsėjo 30 d. Nuo spalio 1 d. jų aktyvuoti nebus galimybės, tačiau už juos bus galima susigrąžinti pinigus iki metų pabaigos.

Svarbu žinoti, kad visi seni bilietai, kurie bus aktyvuoti iki rugsėjo 30 d., galios visą biliete nurodytą laikotarpį – metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.

Bilietų grąžinimas

Pinigus galima susigrąžinti tik už neaktyvuotus bilietus. Norint susigrąžinti lėšas, reikia užpildyti specialią užklausos formą JUDU svetainėje: https://judu.lt/uzklausos-forma/

Norėdami, kad keleiviai išvengtų nemalonių netikėtumų, raginame peržiūrėti turimus senesnius bilietus ir juos aktyvuoti iki rugsėjo 30 d. Taip bus užtikrinta, kad bilietais galėsite naudotis be jokių trikdžių.

