Primena vilniečiams: senus viešojo transporto bilietus reikėtų aktyvuoti iki rugsėjo galo

Svarbu žinoti, kad visi seni bilietai, kurie bus aktyvuoti iki rugsėjo 30 d., galios visą biliete nurodytą laikotarpį – metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.
Bilietų grąžinimas
Pinigus galima susigrąžinti tik už neaktyvuotus bilietus. Norint susigrąžinti lėšas, reikia užpildyti specialią užklausos formą JUDU svetainėje: https://judu.lt/uzklausos-forma/
Norėdami, kad keleiviai išvengtų nemalonių netikėtumų, raginame peržiūrėti turimus senesnius bilietus ir juos aktyvuoti iki rugsėjo 30 d. Taip bus užtikrinta, kad bilietais galėsite naudotis be jokių trikdžių.
