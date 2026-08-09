Protestų metinės sostinėje – be Cichanouskajos

Minėjimas prasidėjo Katedros aikštėje. Čia baltarusiai dainavo dainas, sakė kalbas, sugiedojo ir Lietuvos himną.
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Baltarusiai mini masinių protestų prieš A. Lukašenkos režimą šeštąsias metines. Protestuose dalyvavo ir 32-ejų Anatolijus. Jis pasakojo, kad vėliau dvejus su puse metų praleido kalėjime.
„Oficiali priežastis – kad įspyriau trims OMON pareigūnams. Iš tikrųjų tai mane spardė 2020-ųjų rugsėjį“, – pasakojo Anatolijus.
S. Cichanouskaja mitinge nepasirodė. Anatolijus sakė ją lydere laikęs pirmuosius penkerius metus – iki naujų prezidento rinkimų 2025-aisiais.
„Dabar manau, kad Baltarusija nebeturi lyderio. Lukašenka nėra teisėtas prezidentas, o Sviatlana neorganizavo naujų rinkimų tremtyje“, – teigė Anatolijus.
S. Cichanouskaja šiemet iš Vilniaus persikėlė į Varšuvą, sumažinus jai Lietuvoje skirtą apsaugą.
„Nesakysiu, ar jai geriau, ar blogiau. Cichanouskaja būna ir Vilniuje, ir Varšuvoje. Į Vilnių atvažiuoja beveik kiekvieną mėnesį. Labai greitai dar kartą atvyks“, – aiškino S. Cichanouskajos Vilniaus biuro vadovas Dzianis Kuchynski.
Tuo metu Sergėjus Cichanouskis išsikraustė į Jungtines Valstijas. Ten jis pradėjo naują „YouTube“ kanalą, kuriame, apsirengęs viduramžių drabužiais, deklamuoja eilėraštį apie Baltarusijos rinkimus ir protestus. Eilėraštį jis parašė kalėjime.
Anksčiau, dar gyvendamas Vilniuje, S. Cichanouskis atvirai konfliktavo su žmonos biuru. Vėliau pareiškė, kad su patarėjais susitaikė.
„Jis dabar bando įvairius projektus. Vienas jų – „YouTube“. Nori ieškoti universiteto, pastudijuoti. Jis ieško savęs, savo nišos“, – pasakojo D. Kuchynski.
Iš viso Lietuvoje gyvena beveik 50 tūkst. baltarusių. Didžioji jų dalis nėra opozicionieriai – į šalį jie atvyko kaip darbo migrantai. Daugelis lietuviškai nekalba.Vis dėlto galima sutikti ir lietuviškai kalbančių baltarusių.
„Norėčiau gauti gerą darbą, o be gerų lietuvių kalbos žinių tai neįmanoma“, – sakė Lietuvoje gyvenanti baltarusė Sviatlana.
Sviatlana Lietuvoje gyvena šešerius metus. Lietuvių kalbos ji pradėjo mokytis prieš ketverius.
„Iš pradžių buvo labai sudėtinga kalbėti. Prakaito būdavo kaip po sporto salės. Bet paskui darėsi vis lengviau“, – pasakojo Sviatlana.
Paklausta, kodėl kiti baltarusiai lietuviškai nesimoko, ji teigė, kad daugeliui pirmiausia rūpi pragyvenimas.
Šiandien primename tą dieną, prisimename visus tuos, kurie dabar yra kalėjime ir moka savo kainą už mūsų laisvę.
„Daugeliui žmonių dabar svarbiau dirbti ir turėti pinigų pragyvenimui, kad galėtų nuomotis butą, mokėti už komunalines paslaugas“, – aiškino Sviatlana.
Po mitingo dalyviai leidosi į eiseną ir žygiavo iki Baltarusijos ambasados.
„Šiandien primename tą dieną, prisimename visus tuos, kurie dabar yra kalėjime ir moka savo kainą už mūsų laisvę“, – sakė D. Kuchynski.
Per represijas Baltarusijoje buvo sulaikyta apie 65 tūkst. žmonių, pagrindiniai opozicijos veikėjai įkalinti arba pabėgo iš šalies.
(be temos)
(be temos)
(be temos)