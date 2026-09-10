Santaros klinikose – svarbios pratybos

Pratybose dalyvaus Santaros klinikų ir Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padaliniai. Jų metu bus tikrinamas karių evakavimo ir medicinos pagalbos teikimas, taip pat ligoninės pasirengimas priimti didelį nukentėjusiųjų skaičių.
Mokymų metu Santaros klinikų darbuotojai taip pat mokysis koordinuoti padalinių veiksmus ir valdyti masinės nelaimės situaciją.
„Tokios pratybos leidžia ne tik pasitikrinti, kaip veiktume realios masinės nelaimės atveju, bet ir praktiškai išbandyti skirtingų tarnybų sąveiką. Mūsų tikslas – kad kritinėje situacijoje kiekvienas žinotų savo vaidmenį ir veiksmai būtų kuo sklandesni“, – teigia pratybų organizatoriai.
Santaros klinikų teritorijoje ir prieigose bus matoma karinė technika, greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Šalia ligoninės esančiame transporto žiede leisis sraigtasparnis.
Mokymų metu bus tikrinamas ir Santaros klinikų Ekstremalių situacijų valdymo grupės aktyvavimo mechanizmas ir padalinių pasirengimas veikti padidintos parengties sąlygomis. Pratybas vertins Santaros klinikų, Ekstremalių sveikatai situacijų centro ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovai.
Santaros klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai – pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka.
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