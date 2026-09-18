Savaitgalį vilniečiai kviečiami praleisti žygiuojant aplink Nerį: laukia vaizdingi maršrutai

Pasak „Neakivaizdinio Vilniaus“ vadovės Sonatos Griškienės, maršrutai sudaryti taip, kad žygeiviai galėtų iš naujo atrasti Nerį ir jos apylinkes.
„Neris yra neatsiejama Vilniaus dalis, kurią, atrodo, visi puikiai pažįstame ir nuolat matome miesto centre. Tačiau neskubėčiau sakyti, kad čia jau viskas pamatyta. Einant palei upę atsiveria visai kitoks Vilnius – judresnes krantines keičia žaliosios erdvės, ramesni takai ir vietos, į kurias kasdieniai maršrutai dažniausiai nenuveda. Norėjome, kad pats ėjimas taptų būdu iš naujo pažinti miestą, todėl net ir vilniečiams šiame žygyje netrūks naujų atradimų“, – sakė S. Griškienė.
Du maršrutai palei Nerį
Žygio dalyviai galės rinktis vieną iš dviejų maršrutų. 10 kilometrų trasa tiks pradedantiesiems, šeimoms ar tiesiog norintiems aktyviai praleisti rudens dieną mieste. Tuo metu 30 kilometrų maršrutas skirtas ieškantiems didesnio iššūkio ir norintiems geriau pažinti Nerį bei skirtingas jos pakrantes.
Pakeliui žygeivių lauks poilsio stotelės, kuriose bus galima trumpam sustoti, atsikvėpti ir papildyti jėgas. Vienoje jų bus vaišinama užkandžiais, o kitoje lauks šilta arbata.
Veiklų netrūks ir prie Baltojo tilto
Žygis prasidės ir baigsis Baltojo tilto pievoje, kur renginio dieną dalyvių lauks įvairios partnerių veiklos. Dar prieš startą Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ pakvies į bendrą apšilimo mankštą, padėsiančią sušildyti raumenis ir pasiruošti žygiui. Į žygį išlydės bei gera nuotaika su dalyviais dalinsis „Neakivaizdinis Vilnius“ herojus Neakivaizdinukas.
Aktyviai pradėti dieną kvies ir „Active Vilnius“, renginio erdvėje pristatysiantis fizinio aktyvumo ir aktyvaus laisvalaikio veiklas. KOVO saugumo žinių punkte žygio dalyviai galės pasitikrinti, kiek yra pasiruošę įvairioms ekstremaliosioms situacijoms. Specialių prizų sulauks ir tie, kurie jau yra atsisiuntę programėlę KOVAS bei susipažinę su joje pateikiama svarbiausia saugumo informacija. O Vilniaus atliekų sistemos administratorius VASA kvies pasitikrinti rūšiavimo žinias žaidžiant „Atliekų krepšinį“.
Valstybinių miškų urėdijos erdvėje „Atskleisk miško paslaptis“ bus galima geriau pažinti Lietuvos medžius, išbandyti sensorinį taką, žaisti „Lapų detektyvus“ ir pasivaišinti miško gėrybių arbata.
Norinčių išbandyti save lauks ir kiek netikėtesnės veiklos. Lietuvos sveikuolių sąjunga pakvies priimti drąsos, valios ir susikaupimo iššūkį – išbandyti stovėjimą ant vinių ir pasivaržyti, kam pavyks išstovėti ilgiausiai.
Aktyvių pramogų pasiūlys ir istorinio fechtavimo atstovai. Jų erdvėje bus galima apžiūrėti istorinių ginklų ekspoziciją, stebėti parodomąsias kovas, o norintieji galės patys išbandyti saugias kovas minkštais ginklais.
Tuo metu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos erdvėje lankytojai galės apžiūrėti pavojingų prekių, daugiausia žaislų, ekspoziciją, sužinoti, kodėl jos laikomos nesaugiomis ir kaip tokios prekės tikrinamos. Taip pat bus galima telefonu pasitikrinti žinias apie vartotojų teises ir laimėti smulkių prizų.
Maršrutą bus galima įveikti ir vėliau
Nespėjus sudalyvauti rugsėjo 19-osios žygyje, nusiminti neverta – po renginio „30 km aplink Nerį“ maršrutas liks prieinamas savarankiškiems žygiams bet kuriuo metu ir savo tempu. Visa trasa bus paskelbta svetainėje Neris30km.lt.
Žygį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir „Neakivaizdinis Vilnius“ kartu su partneriu „walk15“.
Dalyvavimas žygyje nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija, o vietų skaičius ribotas.
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