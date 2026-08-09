Šeštąsias protestų prieš režimą metines Vilniuje minintys baltarusiai: tikėjimas pokyčiais neišblėso

Minėjimas popiet prasidėjo mitingu Katedros aikštėje, kuriame kalbėjo buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai.
Į šį mitingą susirinko apie šimtas žmonių, jie nešėsi arba buvo apsigaubę istorinėmis Baltarusijos baltos ir raudonos spalvų vėliavomis.
Dalyviai mitingo metu skandavo „Tegyvuoja Baltarusija!“, dainavo baltarusių solidarumo simboliu tapusias dainas.
Didesnė dalis su BNS kalbėjusių mitinge dalyvavusių baltarusių, nors ir be didelio entuziazmo, teigė tikintys, kad politinė padėtis Baltarusijoje artimiausiu metu galėtų keistis, tačiau buvo ir manančių kitaip.
„Nesu toks optimistiškas, kaip prieš šešerius metus“, – BNS sakė 32-erių IT specialistu Baltarusijoje dirbęs Anatolijus Chinevičius.
„Ši diena savaime yra apie mane, nes esu buvęs politinis kalinys. (...) Dvejus su puse metų buvau kalėjime. Oficiali versija yra ta, kad aš įspyriau trims OMON pareigūnams riaušių metu“, – pasakojo vyras.
Tuo metu prieš ketverius metus į Lietuvą persikėlusi 31-erių Kaciaryna Kanapliova, Vilniuje dirbanti prancūzų kalbos mokytoja, sakė vis dar turinti vilties, kad padėtis Baltarusijoje keisis.
Šiandien norime prisiminti, kad daugybė žmonių toliau kovoja.
„Žinoma, turime vilčių, tikėjimas neišblėso. Galbūt po kelerių metų (padėtis keisis – BNS). Mūsų tikslas yra išsaugoti savyje baltarusišką tapatybę. Net jei gyvename skirtingose šalyse, (...) bet mes norime išsaugoti savo tapatybę“, – BNS teigė ji.
„Šiandien norime prisiminti, kad daugybė žmonių toliau kovoja. Daugybė žmonių toliau kenčia ir mūsų tikslas yra parodyti, kad Baltarusija vis dar priešinasi Lukašenkai, vis dar priešinasi (Vladimirui – BNS) Putinui, ir norime tai parodyti visiems aplinkiniams, lietuviams, kitų tautų atstovams“, – tikino K. Kanapliova.
Savo ruožtu medicinos centro administratore Baltarusijoje dirbusi 53-ejų Tatjana sakė net ir po šešerių metų besivilianti, jog situacija gimtinėje keisis, todėl atėjo į mitingą aplinkiniams priminti, jog „Lukašenka pralaimėjo 2020 metų rinkimus“.
„Šiandien tęsiame kovą už laisvą, demokratinę Baltarusiją. Darome tai, ko Baltarusijos žmonės negali padaryti. (...) Aš pati išvykau, išvengiau baudžiamojo persekiojimo. Buvau sulaikyta du kartus – 2022 ir 2024 metais, tada man iškėlė baudžiamąją bylą“, – pažymėjo ji.
44-erių Ilja Mironovas, Gomelyje dirbęs logistikos specialistu, o vėliau kalintas Baltarusijos kalėjime, BNS sakė taip pat tikintis, kad politinė situacija keisis.
„Visi prisimename Sovietų Sąjungą – ji žlugo tiesiogine prasme per šešis mėnesius, ir niekas 1990 metais negalėjo įsivaizduoti, kad tai įmanoma. Tačiau ta sovietinė imperija žlugo ir atsirado nepriklausomos respublikos, įskaitant Baltijos šalis, Baltarusiją ir kitas. Taigi, viskas gali pasikeisti ir Baltarusijoje“, – aiškino I. Mironovas.
Anot jo, situacija Baltarusijoje visų pirma priklauso nuo to, kaip greitai Ukraina laimės Rusijos pradėtą karą.
„2020 metų rugpjūtį išėjau į aikštę Gomelyje, nepaisant to, kad jie bandė mus gąsdinti, per televiziją rodė žiaurius areštus (...) nesigailiu, kad išėjau. Išeičiau dar kartą. Už savo veiklą dvejus metus praleidau kalėjime ir buvau priverstas išvykti“, – pasakojo vyras.
Šiemet iš Vilniaus į Varšuvą persikėlusi Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja sekmadienį išplatintame pranešime teigė, kad baltarusių kova už demokratiją dar nesibaigė.
„Esame pasiryžę užbaigti tai, ką pradėjome 2020 metais. Ir aš tikrai tikiu, kad Baltarusija gali tapti sėkmės istorija – istorija apie perėjimą nuo diktatūros prie demokratijos. Taigi šiandien prašau jus palaikyti Baltarusiją, kovoti už politinių kalinių išlaisvinimą, toliau daryti spaudimą Lukašenkos režimui ir, žinoma, tvirtai palaikyti Ukrainą“, – sakė ji.
Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 48 tūkst. Baltarusijos piliečių. Didžioji dalis jų į Lietuvą atvyko po 2020-ųjų įvykių, bet kaip darbo migrantai.
Po mitingo dalyviai leidosi į Laisvės eiseną iki Šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Ten tylos minute pagerbtos Baltarusijos politinių represijų aukos ir už Ukrainos laisvę žuvę didvyriai, vėliau vyko atviro mikrofono renginys.
Renginius užbaigs bare „Alaus namai“ vyksiantis akustinis baltarusių roko grupės „Dai Darogu!“ lyderio Jurijaus Stylskio koncertas.
Kaip rašė BNS, 2020 metų rugpjūčio pradžioje Baltarusijoje įvykus prezidento rinkimams ir jų nugalėtoju vėl pasiskelbus A. Lukašenkai, šalyje kilo šimtatūkstantiniai protestai, į kuriuos valdžia atsakė susidorojimu.
Per represijas sulaikyta apie 65 tūkst. žmonių, pagrindiniai opozicijos veikėjai įkalinti arba pabėgo iš šalies. Dėl to Baltarusijai buvo paskelbtos Vakarų sankcijos.
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