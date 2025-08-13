Sieks atkurti Vilniaus Didžiosios sinagogos teritoriją

Nuo 2018 m. patalpos buvo išnuomotos, jose nevykdyta ugdomoji veikla.
Archeologiniai tyrimai šioje teritorijoje pradėti dar 2011 m. Jų metu aptikti reikšmingi Vilniaus Didžiosios sinagogos ir Mikvės pastatų pamatai (rūsiai), kurie oficialiai įtraukti į Kultūros vertybių registrą ir yra saugomi moksliniam pažinimui bei viešajai pagarbai. Teritorijoje taikomas specialus tausojimo naudojimo režimas, kuris įpareigoja užtikrinti tinkamą paveldo apsaugą.
2020 m. Vyriausybė Vilniaus Didžiosios sinagogos ir Mikvės pastatus perdavė Geros valios fondui kaip kompensaciją už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą. Siekiant užtikrinti galimybę Geros valios fondui perimti sklypą ir inicijuoti jo tvarkymą, savivaldybė pritarė Kultūros paveldo departamento siūlymui keisti sklypo Žydų g. 5 paskirtį į visuomeninės paskirties teritoriją tik po to, kai bus nugriautas dabartinis pastatas ir iki galo atlikti archeologiniai tyrimai.
Griovimo darbus planuojama baigti rugsėjo 5 d., juos vykdys bendrovė „Grinda“.
Naujausi komentarai