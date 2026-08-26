Šildymo kompensacija 2026–2027 metams: ką svarbu žinoti vilniečiams?

Šį sezoną vilniečių laukia palankesnės kompensacijos skyrimo sąlygos, o senjorai sulauks priminimų telefonu apie pasibaigusį paramos teikimo laikotarpį ir galimybę kreiptis dėl kompensacijos pratęsimo.
Palankesnės kompensacijos gavimo sąlygos
Nuo šio šildymo sezono daliai gyventojų kompensaciją gauti bus paprasčiau. Dirbantiems asmenims nebetaikomas reikalavimas dirbti ne mažiau kaip du trečdalius maksimalaus darbo laiko, todėl ne visą darbo dieną dirbantiems žmonėms nebus reikalavimo registruotis Užimtumo tarnyboje vien tam, kad galėtų gauti paramą.
Taip pat padidinti piniginių lėšų normatyvai nuo 3495 Eur iki 6990 Eur vienam gyvenančiam asmeniui, todėl turimos santaupos dažniau nebus kliūtis skirti kompensaciją. Palankesnės sąlygos numatytos ir šeimoms: vieni vaikus auginantys tėvai tam tikrais atvejais galės gauti ne tik socialinę pašalpą vaikui, bet ir kompensaciją visai šeimai, o vertinant vaikus su negalia auginančių šeimų pajamas nebus įskaitomos vaikui mokamos negalios išmokos. Daugiau informacijos apie pakeitimus čia.
Pensijų kaupimo lėšų atsiėmimas gali turėti įtakos kompensacijai
Gyventojams, planuojantiems kreiptis dėl kompensacijos, svarbu žinoti, kad vertinant teisę į piniginę socialinę paramą atsižvelgiama į visas asmens ar šeimos pajamas, įskaitant ir pensijų kaupimo bendrovės išmokėtas lėšas.
Dėl jų kompensacija gali sumažėti arba tam tikrą laikotarpį nebūti skiriama, tačiau šis poveikis dažniausiai yra laikinas, nes pajamos paprastai vertinamos už tris mėnesius iki kreipimosi.
Pasibaigus laikotarpiui, kuriuo gautos lėšos įskaitomos į pajamas, gyventojas gali kreiptis dėl kompensacijos iš naujo. Jei kompensacijos gavimo laikotarpiu pasikeičia gyventojo materialinė padėtis, apie tai būtina informuoti Savivaldybę. Daugiau informacijos čia.
Kaip kreiptis dėl kompensacijos?
Gyventojų patogumui, Savivaldybė pirmiausia kviečia rinktis nuotolinius prašymo pateikimo būdus:
- nemokamu telefonu +370 800 35 545 pagal garsinio vedlio seką (jeigu dėl paramos jau esate kreipęsi anksčiau);
- el. būdu per SPIS;
- el. paštu [email protected] (pasirašant saugiu el. parašu);
- paštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius;
- atvykus į Savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus Klientų aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3).
Atvykstant į Savivaldybę būtina išankstinė registracija
Gyventojai, pasirinkę prašymą teikti atvykę į Savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus Klientų aptarnavimo centrą, vizitui turi užsiregistruoti iš anksto – internetu arba nemokamu telefonu +370 800 35 545. Registruojantis vizitui galima pasirinkti laiką, išvengti laukimo eilėje ir greičiau gauti reikiamą paslaugą. Daugiau informacijos apie registraciją čia.
Vilniaus senjorams – priminimas telefonu ir galimybė pratęsti kompensaciją nuotoliu
Vilniaus senjorams kompensacijos pratęsimas bus dar patogesnis. Kaip ir praėjusį šildymo sezoną, kompensaciją gaunantys senjorai sulauks Savivaldybės skambučio su priminimu apie galimybę pratęsti kompensacijos teikimą.
Skambinama iš Socialinių išmokų skyriaus numerio +370 800 35 545, o tęsiant skambutį bus galima užsakyti kompensacijos teikimo paslaugą pagal suprogramuotą garsinio vedlio seką. Ši galimybė ypač naudinga gyventojams, kurie nesinaudoja elektroninėmis paslaugomis arba negali atvykti į Savivaldybę. Daugiau informacijos pateikiama gyventojams parengtoje atmintinėje.
Rekomendacijos vilniečiams, besikreipiantiems dėl kompensacijos
Kad prašymo pateikimas vyktų sklandžiau, verta žinoti ir iš anksto atlikti kai kuriuos veiksmus:
- Prieš kreipdamiesi pasitikrinkite preliminarų kompensacijos dydį skaičiuoklėje.
- Pasiruoškite ir kartu su prašymu pateikite būtiną informaciją ar dokumentus, kurių Savivaldybė neturi galimybės patikrinti valstybiniuose registruose ir informacinėse sistemose, pavyzdžiui: darbo užmokesčio pažymą, dokumentus dėl vaiko išlaikymo priteisimo, sutartį dėl įsiskolinimo už būsto šildymą ir pan.
- Jeigu būste pagal vieną sąskaitą ar atsiskaitomąją knygelę atsiskaito kelios šeimos arba keli vieni gyvenantys asmenys, įvertinkite, kad prašymus turės pateikti visos šeimos ar vieni gyvenantys asmenys.
- Rinkitės nuotolinius kreipimosi būdus: nemokamą telefoną +370 800 35 545, jeigu dėl paramos jau esate kreipęsi anksčiau, arba el. būdą per SPIS. Taip sutaupysite asmeninio laiko ir galėsite pateikti prašymą jums patogiausiu metu.
- Neteikite prašymo tam pačiam laikotarpiui keliais skirtingais būdais, kad būtų išvengta duomenų dubliavimo ir prašymas būtų išnagrinėtas greičiau.
- Gavę pranešimą apie poreikį pateikti papildomus dokumentus, pateikite juos naudodamiesi el. paslauga, tai pagreitins sprendimo priėmimo laiką.
Šildymo kompensacijos kelias
Išsamesnė informacija apie paslaugą
Kompensacijos teikimo sąlygos, prašymų formos ir kita naudinga informacija – paslaugos aprašyme bei dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje.
Jei kyla klausimų, konsultacijos teikiamos:
- El. paštu [email protected];
- Tiesioginio pokalbio metu – paspaudus pokalbio ikonėlę puslapio https://sis.vilnius.lt apatiniame dešiniajame kampe;
- Nemokamu telefonu +370 800 35 545.
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