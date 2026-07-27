Šiukšlių krizė: sostinės taryba rinksis į posėdį

Liepos 31-ąją vyksiantis posėdis šaukiamas savivaldybės tarybos nariui, partijos „Lietuva – visų“ pirmininkui Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų, reikalingų inicijuoti neeilinį sostinės tarybos posėdį.
Neeiliniam posėdžiui inicijuoti reikia ne mažiau kaip trečdalio Vilniaus miesto tarybos narių – 17 parašų.
Tarybos posėdyje bus nagrinėjamas vienas klausimas – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
Praėjusią savaitę Vilniaus apylinkės teismas įpareigojo bendrovę „Energesman“ netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) tvarkyti atliekas Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių teritorijoje.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
VAATC jau sutarė su įmonėmis „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobaze“ dėl 100 proc. regiono atliekų rūšiavimo.
BNS skelbė, kad VAATC teismui ieškinį pateikė liepos 16 dieną – po to, kai pranešus apie nutraukiamą sutartį su „Energesman“ ir siekiant perimti gamyklos kontrolę pastaroji trukdė centro atstovams patekti į gamyklos teritoriją.
Savo ruožtu „Energesman“ teisme siekė sustabdyti liepos 10 dienos VAATC sprendimą vienašališkai nutraukti sutartį su įmone, tačiau Vilniaus apygardos teismas šią savaitę netenkino „Energesman“ prašymo. Teismo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti.
(be temos)