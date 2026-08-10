Sostinė ruošiasi didžiausiai miesto šventei – artėja „Vilniaus dienos“

„Vilniaus dienos – tai šventė, kurioje švenčiame ne tik miestą, bet ir jo žmones. Vilnius nuolat keičiasi, auga, stebina, tačiau svarbiausia jo stiprybė visada buvo bendruomenė. Kviečiu jau dabar pasižymėti pirmąjį rugsėjo savaitgalį savo kalendoriuose ir kartu švęsti miestą, kuriuo didžiuojamės, kuris įkvepia gyventi, kurti ir būti kartu“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Naujos patirtys pamėgtose miesto erdvėse
Kaip pranešė Vilniaus miesto savivaldybė, visa „Vilniaus dienų“ programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse.
Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktiniu meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominių Atradimų prospektu. Katedros aikštėje greta Valdovų rūmų įsikurianti Knygų aikštė kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį.
Lukiškių aikštėje ir sporto aikštyne šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikio ir edukacines veiklas bei pramogas visai šeimai.
Koncertinė „Vilniaus dienų“ programa gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje, prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje.
Nauju festivalio muzikos centru – Sunkiąja terasa – taps senamiestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė „Vasaros terasa“ (Vilniaus g. 39). Pirmąkart „Vilniaus dienų“ programą papildys ir renginių ciklas Vilniaus naktys, rugsėjo 5 d., šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą.
Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius Is My City. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų drauge su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais.
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