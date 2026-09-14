Sostinei – 20 mln. eurų paskola: numatyti 67 infrastruktūros projektai

Investicijų programa apima švietimo, susisiekimo, sveikatos ir socialinių paslaugų, sporto bei viešosios infrastruktūros projektus.
Tarp numatytų projektų – naujų ugdymo įstaigų statybos Žemynos, Moravų, Pavilnionių gatvėse, Bajorų kelyje ir kitose miesto dalyse. Taip pat planuojama rekonstruoti ir modernizuoti esamas mokyklas bei darželius.
Investicijos numatytos ir susisiekimo ir tvaraus judumo infrastruktūrai. Programoje – Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių rekonstrukcija, Liubarto tilto kapitalinis remontas, viešojo transporto galinių punktų įrengimas, taip pat nauji dviračių ir pėsčiųjų takai Ragučio, Balsių ir Bubilo gatvėse bei A. Goštauto gatvėje.
Dalis lėšų skirta sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūrai. Už jas planuojama įsigyti operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko medicinos įrangos Vilniaus miesto klinikinei ligoninei, pastatyti bei įrengti Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro korpusą Vasaros gatvėje, taip pat išplėsti bendruomeninių paslaugų tinklą mieste.
Numatoma investuoti ir į sporto bei aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą – įrengti Vilniaus lengvosios atletikos maniežo ir irklavimo bazę Žirmūnuose, rekonstruoti Žirmūnų ir Mykolo Biržiškos gimnazijų sporto aikštynus bei įrengti sporto aikšteles prie darželių ir viešosiose miesto erdvėse.
Taip pat ketinama sutvarkyti ir kurti viešąsias erdves Žirmūnuose, Pilaitėje, Pašilaičiuose, Karoliniškėse, Naujamiestyje ir Grigiškėse, įrengti skverus Jeruzalėje, prie Tūkstantmečio bei Dariaus ir Girėno gatvių, Pelesos ir Liepkalnio gatvių bei kitose miesto vietose.
Tarp kitų investicinėje programoje numatytų projektų – Nacionalinės koncertų salės infrastruktūros sukūrimas, „Connect“ stoties aikštės projektavimas ir įrengimas, Šeškinės komplekso prieigų sutvarkymas bei žaliojo vandenilio gamybos viešajam transportui Vilniuje projektas.
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