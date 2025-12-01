Sostinėje atverta išskirtinė erdvė jaunimui

Skelbiama, kad šiame centre jaunuoliai galės nemokamai pasinaudoti judesio zonos, tinklalaidžių, muzikos bei kitų meninių veiklų kūrybinėmis erdvėmis. Taip pat čia įkurta skaitmeninė zona, mokymuisi skirtas susitikimų kambarys ir veikia psichologo kabinetas.
„Pačioje Vilniaus širdyje jaunimas galės ne tik susiburti, bet ir aktyviai kurti miesto ateitį – nuo idėjų iki realių pokyčių“, – pranešime cituojama Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė.
Kaip nurodo savivaldybė, į Vilniaus jaunimo politikos centrą iš anksto registruotis nereikia, erdvės 14–29 metų jaunuoliams bus atviros darbo dienomis nuo 12 iki 20 val. Šiuo laiku centre taip pat dirbs jaunimo darbuotojai, padėsiantys susiorientuoti erdvėse ar įgyvendinti idėjas.
