2025-10-26 10:09
ELTOS inf.

Sostinės Panerių rajone iškils dveji grupinio gyvenimo namai, skirti intelekto ar psichosocialinę negalią turintiems žmonėms, pranešė „Vilniaus vystymo kompanija“.

Sostinėje iškils dveji grupinio gyvenimo namai
Sostinėje iškils dveji grupinio gyvenimo namai / „PA Group“ vizualizacija

Grupinio gyvenimo namai bus statomi Pagirių ir Kadugių gatvėse.

Pagirių gatvėje bus statomas vieno aukšto gyvenamasis namas, kuriame įsikurs dešimt gyventojų. Pastate bus įrengta 10 miegamųjų kambarių, erdvi svetainė su virtuve, administracinės ir sanitarinės patalpos. Sklype taip pat suplanuota automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai bei nedidelė sporto erdvė.

Statybos darbus, kurių vertė siekia 962 tūkst., atliks įmonė „Stamena“.

Kadugių gatvėje planuojamas dviejų aukštų pastatas. Kaip ir Pagirių gatvėje,  čia būsimiems gyventojams taip pat bus įrengta 10 kambarių, bendra poilsio ir valgymo erdvė, virtuvė ir liftas, pritaikytas žmonėms su negalia.

Šiuo metu yra paskelbtas šių grupinio gyvenimo namų rangos darbų pirkimas. 


grupinio gyvenimo namai
Pagirių ir Kadugių gatvės
Paneriai

