Sostinėje – „kalėdiškiausia diena“

„Ši diena yra puiki proga parodyti pasauliui, kuo išsiskiria Vilnius: atvirumu, kūrybingumu ir gebėjimu šventes sukurti drauge“, – pranešime cituojama sostinės turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Organizatorių teigimu, šiai progai bus įvesta kalėdinė valiuta. Nuo ryto kalėdiniai bankai veiks Turizmo informacijos centre, Pinigų muziejuje, Katedros ir Rotušės aikščių kalėdiniuose nameliuose, JUDU klientų aptarnavimo centre Gedimino prospekte.
Visame mieste veiks vietos, kur už kalėdinę valiutą bus galima įsigyti įvairiausių skanumynų.
Taip pat atsiras specialios kalėdinio pašto dėžutės, kuriomis pasinaudoję vilniečiai ir miesto svečiai galės pasveikinti savo draugus ir artimuosius, gyvenančius užsienyje.
K. Sirvydo skvere – tarptautinis 144 eglučių miškas, jame stovės ir didžiulė kalėdinė dovana, ant kurios bus matomas QR kodas. Nuskenavus jį, bus galima išgirsti bendruomenių atstovų pasakojimus apie jų žiemos šventes ir tradicijas iš skirtingų pasaulio kampelių.
Programoje numatytais laikais bus galima dalyvauti nemokamuose čiuožimo seansuose ant Vilniaus ledo, važinėtis kalėdiniu traukinuku, suktis karuselėje. Vilniaus centre kursuos ir kalėdiškai papuoštas autobusas, kviečiantis pasigrožėti šventinėmis vietomis.
Vilniaus televizijos bokštas sužibs šviesų choreografija, o vakare Rotušės aikštėje bus atliekama daina.
