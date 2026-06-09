 Sostinėje – nacionalinio lygio civilinės pratybos: galimi laikini ryšio sutrikimai

Sostinėje – nacionalinio lygio civilinės pratybos: galimi laikini ryšio sutrikimai

2026-06-09 12:31
ELTOS inf.

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ antradienį vyksta Nacionalinės valstybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos, pranešė policija.

<span>Sostinėje – nacionalinio lygio civilinės pratybos: galimi laikini ryšio sutrikimai</span>
Sostinėje – nacionalinio lygio civilinės pratybos: galimi laikini ryšio sutrikimai / Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Jų metu „Litexpo“ teritorijoje ir jos prieigose gali būti matomas intensyvesnis policijos, Greitosios medicinos pagalbos, Karo policijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bei kitų tarnybų judėjimas.

Vykstant pratyboms taip pat gali būti naudojami bepiločiai orlaiviai, uždūminimo priemonės, girdimi garsiniai signalai ir kiti pratyboms būdingi imitaciniai elementai.

Anot policijos, pratybos organizuojamos siekiant stiprinti institucijų pasirengimą reaguoti į ekstremalias situacijas ir hibridines atakas bei gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Taip pat pažymima, kad dėl naudojamų ryšio, stebėjimo ir imitacinių priemonių pratybų metu galimi trumpalaikiai ryšio sutrikimai.

Šiame straipsnyje:
Litexpo
civilinės saugos kompleksinės pratybos
policija
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